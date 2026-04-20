Gülistan Doku cinayetinde Vali Sonel’e 65 soru

GÜLİSTAN Doku soruşturmasında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in sorgusu için 65 soru hazırlandı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı sorular Erzurum’a gönderildi. Gülistan Doku’nun kaybolmasından bugüne kadar devam eden süreçte Tuncay Sonel’in soruşturma sürecine nasıl müdahil olduğuna yönelik iddia ve suçlamalara dair bütün detaylar bu soruların içinde. Sorularda Tuncay Sonel’in oğlu ve oğlunun arkadaşına dair detaylar da var. Gözaltı süresi uzatılan Sonel, Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nün nezarethanesinde tutuluyor.

SUÇLAMA: SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETMEK

Elazığ’da gözaltına alınan ve daha sonra Erzurum’a götürülen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in polisteki sorgusu ise devam ediyor. Dönemin Tunceli Valisi olan Mülkiye Başmüfettişi Tuncay Sonel, İçişleri Bakanlılığı tarafından açığa alınmıştı. Elazığ’da olduğu tespit edilen Tuncay Sonel, 17 Nisan 2026 günü Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmış ve daha sonra karayoluyla Erzurum’a götürülmüştü. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Tuncay Sonel’in ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu değerlendirilmişti. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde sorgusu devam eden Tuncay Sonel’in buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra Erzurum Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor. Tuncay Sonel ile ilgili soruşturmayı ilgili mevzuat gereği Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Tuncay Sonel’in getirilmesi beklenen Erzurum Adliyesi ve çevresinde ise tam bir sessizlik yaşanıyor.

DİJİTAL KAYIT SİLİNSE DE KÂĞIT KOPYA YAKALATTI

Hürriyet’in ulaştığı diğer detaylara göre Gülistan için ilk kayıp ihbarı yapıldığında polisler otel, eczane ve hastane kayıtlarını sorgulayınca hastane kaydı bulundu. Bu dijital kaydın kâğıt kopyası alınarak dosyaya konuldu. Bu dosya bir süre emniyetin Kayıp Şahıslar Bürosu’nda kaldı. Bu süreçte henüz detayları bilinmeyen bir şekilde Gülistan’ın hastaneye gittiği güne dair dijital kayıtlar silindi. Ancak soruşturmanın gözaltılarla neticelenen son sürecinde dosyadaki kâğıt kopya tespit edildi. Böylece Gülistan’ın o gün hastaneye gittiği anlaşıldı. Hastaneden kayıtlar sorulunca da o güne dair bütün kayıtların silindiği ortaya çıktı. Böylece soruşturmada yeni bir sayfa daha açıldı. Şimdi savcılık bu kaydın hangi ‘zincir’ içinde silindiğini bulmaya çalışıyor. Gözaltındaki başhekim ve Tuncay Sonel’e bu süreç de sorulacak.

TUTUKLANAN MUSTAFA TÜRKAY SONEL’İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

TUTUKLANAN Mustafa Türkay Sonel’in, savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Sonel, Gülistan Doku’yu hiçbir şekilde tanımadığını, kendisiyle bir iletişimi olmadığını ve olay medyaya yansıyana kadar adını dahi duymadığını iddia etti:

“Celal Altaş’ın ifadesinde geçen, oğlu Umut ile yaptığı telefon görüşmesinde iddia edilen ‘Ben bu tabancayla birisini vurdum’ şeklindeki beyan kesinlikle yalandır. (Umut ile telefon görüşmeleri) Bu konuşmaların içeriklerini aradan uzun zaman geçtiği için hatırlamam mümkün değildir. Bahse konu tecavüz olayı ile ilgili hiçbir ilgim ve bilgim yoktur. Akrep veya MP5 tarzı silahlar ne bende ne de aracımda asla bulunmamıştır.

(Cinayet gecesine dair daraltılmış baz raporları ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtları) Bahsettiğiniz tarih çok eski, sıradan bir gün olduğu için hatırlamam mümkün değil. Biz o yoldan sadece araçla geçerken yakıt alır veya turlardık. O bölgede hareket halinde olduğumuz için telefonlarımızın baz vermesi normaldir.”

CESET GÖMÜLDÜĞÜ YERDEN ÇIKARTILDI

Savcılık sevk yazısında yer alan gizli tanık beyanında; Mustafa Türkay Sonel’in Gülistan Doku’yu yanındaki diğer şüpheli Umut Altaş ile birlikte öldürdüğü, ardından koruma polisi Şükrü Eroğlu’nun cesedi Pertek ilçesi Koçpınar Köyü’ndeki bir mezarlığın yanına gömdüğü iddia edildi. Bu beyan üzerine 12 Ocak 2025 tarihinde bölgede yeraltı görüntüleme cihazı (YGC) ile yapılan tarama sonuçları raporda şöyle yer aldı: “İlgili alanda daha önceden bir kazı yapıldığı, bir şahsın gömülerek yaklaşık 1-2 yıl içerisinde buradan çıkartıldığı, tespit edilen boşluğu ceset ile birlikte sırt çantası tarzında bir cisim ile silah da gömülmüş olabileceği, boşlukta meydana gelen oksitlenmenin bu sebeple oluşturulduğunun değerlendirildiği tespit edilmiştir.” (Serhat Ozan YILDIRIM / DHA)

10 TUTUKLU ELAZIĞ CEZAEVİ’NDE

TUNCELİ’de, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020’de ortadan kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku’nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel’in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklandı. Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesi’nin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurtdışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tuncay Sonel’in Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nde, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in ise Tunceli’de jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor. Tüm tutuklular, Tunceli’den Elazığ Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi. (İHA)

Şüphelilerin adliiyeye sevk edildiği sırada arbede yaşandı.

ABLA AYGÜL: VALİNİN EŞİ DE BİLİYORDU

GÜLİSTAN’ın ablası Aygül Doku tutuklanan Mustafa Türkay Sonel’in annesi H.S. hakkında da şikâyetçi olduklarını belirterek şöyle konuştu: “Aile avukatımız, Mustafa Türkay Sonel katilin annesi ve örtbasçı babası Tuncay Sonel’in eşi hakkında da tutuklama talebinde bulunmak üzere başsavcılığımıza dilekçesini gönderdi. Çünkü, o katil ve tecavüzcünün annesi de oğlunun kızımızı öldürdüğünü biliyordu. Bu yüzden aile avukatımız tutuklanması için başvurusunu yaptı. En ağır şekilde müebbet almalarını istiyoruz. Başsavcı Ebru Cansu’ya çok güveniyoruz. Adalete inanıyoruz. Bunların (zanlıların) da en ağır şekilde müebbet almasını istiyoruz.” (DHA)



ABİA NAZ’IN BABASI: BİZE UMUT OLDU

Giresun’da 8 yıl önce evlerinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan, “Bu süreç bizim için umuttur” dedi.

RABİA Naz Vatan, 12 Nisan 2018’de Eynesil ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi’ndeki evlerinin önünde yaralı bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Rabia Naz kurtarılamadı. Rabia Naz Vatan’ın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı. Raporda ölümün genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

SADECE ADALET İSTİYORUZ

Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan, Tunceli’de 5 Ocak 2020’den beri kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasındaki yeni gelişmelerin ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek’in “Sadece Gülistan Doku dosyası değil, Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyaları da inceleniyor” açıklamasına ilişkin konuştu:

“12 Nisan, Rabia Naz’ın ölüm yıldönümüydü. Onun ardından gündeme gelen Gülistan Doku olayını Sayın Bakan Bey de yakından takip ediyormuş. Özel kalemini arayarak bu konuyla ilgili bilgi almak istedim ve randevu talep ettim. Biz de bildiğimiz ve süreçte elde ettiğimiz tüm verileri Bakan Bey’e aktarmak istiyoruz. Bir ekip kurulmuş, bu ekiple sağlıklı sonuçlara gidilmesini bekliyoruz. Çabaladık ve anlatmaya çalıştık, hatta bedeller ödedik. Rabia Naz da Rojin Kabaiş de aynıdır. Her can önemlidir. Biz, her şeyin en etkin şekilde yeniden soruşturulmasının başlatılmasını istiyoruz. Kurmuş olduğu ekibin özveriyle çalışmasını ve bizlerle de aile olarak görüşülmesini istiyoruz. Umutluyum; gelinen süreç tüm toplumun takibinde. Bu süreç bizim için umuttur. Sadece adalet istiyoruz.” (Selçuk BAŞAR - Efnan KÖSE / DHA)

ROJİN’İN BABASINDAN DESTEK

VAN’da iki yıl önce kaybolduktan 18 gün sonra sahilde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, Gülistan Doku’nun ailesine destek olmak için Tunceli Adliyesi’ne gitti. Kabaiş, adliye önünde Gülistan’ın annesi Bedriye ile ablası Aygül Doku ile görüştü. Baba Kabaiş, Rojin dosyasının da çözüleceğine inandıklarını söyledi: “Kamera kayıtları silinmiş. Rektör otopsi odasına girmiş. Rojin Kabaiş’in dosyasına 6 aydır hiçbir şey yapılmamış. Dosya halen o şekilde rafta duruyor. 2 erkek DNA’sı da tespit edildiği halde halen bir adım atılmadı. Sadece ‘telefonu yurtdışında, onu bekliyoruz’ diyorlar. Van Valisi’ne sesleniyorum. Bize yardımcı ol, her şey açığa çıksın. Kimin parmağı varsa, kim olursa olsun çözülsün. Gülistan Doku’daki gibi her şey açığa çıksın. Kameraları silmişler, dar baz çalışması yapılmadı, 2 erkek DNA’sı var.” (DHA)





Rojin’in babası, Gülistan’ın annesinin elini öptü.



