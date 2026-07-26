Gülistan Doku cinayetinde şok iddia... Valinin eşinden talimat: 100 bini al cesedi göm

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GÜLİSTAN Doku soruşturmasında önceki gün çarpıcı gelişmeler ve kritik tutuklamalar yaşanmıştı. Soruşturma kapsamında, eski vali Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel, güvenlik koruyucusu Fatih Özmen ve ACA Bilişim’in sahibi Mehmet Aca cezaevine gönderilmişti. “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan tutuklanan Handan Sonel’in sorgusuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. “Tutuklu tanık Turan Güler alınan beyanında, kendisine cesedi alıp yok etmesi karşılığında nakit 100.000 TL para verdiğinizi, oğlunuzun Gülistan Doku’yu 2 el ateş ederek öldürdüğünü, tek oğlunuz olduğunu ve o kızla evlenmesini istemediğinizi beyan etmiştir. Söyleyecekleriniz nelerdir?” sorusu üzerine Handan Sonel, şöyle dedi: “Turan Güler isimli şahsın adını bile duymadım. Bu iddialara karşılık ne şahidi var göstersin delillerini. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum.” Handan Sonel, “Gülistan Doku’yu tanıyor musunuz?” sorusuna da “Gülistan Doku’yu 2020 yılında kaybolduktan sonra duydum, asla akıbeti ve kendisi hakkında hiçbir bilgim yoktur” yanıtı verdi.

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KONUTTA PANİK VE GİZEMLİ 4 KOLİ

Dosyaya göre, vali konutunda çalışan Selvi Yeşil ise Gülistan Doku’nun kaybolduğu gün saat 13.00-13.30 arasında Handan Sonel’in büyük panikle mutfağa geldiğini, “Hemen çıkın, evinize gidin” diyerek çalışanları konuttan gönderdiğini anlattı. Kamera kayıtlarının da tanığın saat 13.36’da konuttan ayrıldığını doğruladığı belirtilirken, Gülistan’ın telefon sinyalinin ise saat 13.22’de kesildiği dosyaya girdi. Dosyada yer alan bir başka tanık Gönül Gülmez ise Gülistan Doku’nun kaybolmasının ardından Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in odasındaki eşyaları dört koliye doldurtarak, “Bunları atın” talimatı verdiğini öne sürdü. Handan Sonel ise kolilerde sadece balık yemi olarak beslenen böcek ve solucanların bulunduğunu savundu.

15 YILLIK HATTINI NEDEN KAPATTI

Operasyonun hemen ardından yaklaşık 15-20 yıldır kullandığı telefon hattını kapattığı belirlenen Handan Sonel, bunu kendisine yöneltilecek “abuk sabuk sorulardan” kaçınmak için yaptığını söyledi. Savcılık ayrıca Gülistan Doku’nun yedek SIM kartının Ankara’ya gönderilmesi ve olay sonrası yapılan telefon görüşmeleriyle ilgili de Sonel’in ifadesine başvurdu.

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GÜLİSTAN’I KORUCU MU YOK ETTİ

Baz kayıtlarına göre tutuklu güvenlik korucusu Fatih Özmen’in telefonu, Gülistan’ın ilk gömüldüğü değerlendirilen Koçpınar mevkisinde 5 Ocak gecesi 23.11 ile 6 Ocak sabahı 06.43 arasında kesintisiz sinyal verdi. Gizli tanığın “Pertekli korucu cesedi gömdü” beyanı, yeraltı görüntüleme raporu ve PTS kayıtlarıyla desteklendi. MASAK ve banka hareketleri kapsamında Özmen’in hesabına gelen para transferleri de sorgulandı. Çalışmadığını söylediği 22 yaşındaki kızının hesabından kendisine gönderilen 139 bin lirayı “kurban parası” diye açıkladı.

BİLİŞİMCİDEN VALİYLE 63 GÖRÜŞME

Soruşturmanın dijital delil ayağında da kritik bir tutuklama kararı çıktı. ACA Bilişim’in sahibi Mehmet Aca, “bilişim sistemindeki verileri yok etmeye azmettirme” ve “suç delillerini yok etmeye azmettirme” suçlarından tutuklandı. Soruşturma dosyasına göre Doku’nun ailesinin çıkardığı yedek SIM kart Ankara’da aktif hale getirildi. Kart üzerinden Instagram hesabına yetkisiz giriş yapıldığı, WhatsApp aktivasyonu gerçekleştirildiği ve dijital verilerin silindiği değerlendirildi. Dosyada ayrıca Aca’nın Tuncay Sonel’le toplam 63 telefon görüşmesi yaptığı da yer aldı.

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BAKAN GÜRLEK: PEŞİNİ BIRAKMAYIZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin yürütülen yeni dalga operasyonlarda 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 15 kişinin tutuklandığını, 14 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiği açıkladı. Kırmızı bülten kapsamında yakalanan bir şüphelinin Türkiye’ye iade sürecinin başlatıldığını, 2 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin sürdüğünü belirten Gürlek, “Ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Gülistan Doku’nun akıbeti bütün yönleriyle aydınlatılıncaya, sorumlular adalet önünde hesap verinceye kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağız” dedi.