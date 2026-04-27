Gülistan Doku cinayeti tutuklusu eski vali kadına şiddette döktürmüş
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2026 07:00

TUNCELİ’de Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel’in, genç kız kaybolmadan 19 gün önce kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısındaki konuşması ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Aynı soruşturmada tutuklanan eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir ile açığa alınan dönemin İŞKUR İl Müdürü Özdemir Aktaş’ın de yer aldığı toplantıdaki konuşmasında Sonel, “Burada ne mutlu ki gece geç vakte kadar kadınlarımız, çocuklarımız artık sokaklarda rahatça dolaşabiliyor. Kadınlar toplumumuzda hem anne hem eşimiz hem kardeşimiz. Onların yeri bizde çok önemli. Bizim töremizde, geleneğimizde kadınların yeri çok önemli. Kurtuluş Savaşı’nda kadınlarımızın çok büyük emekleri var. Bakın toplumun her kesiminde kadınlar var, insan gurur duyuyor. Jandarmada, emniyette kadın görevlilerimiz, kadın hâkim savcılarımız, doktorlarımız var” dedi.

Vali Sonel, 4 Aralık 2019 tarihinde Ordu’da üniversite öğrencisi olan Ceren Özdemir’in cezaevi firarisi tarafından evinin önünde bıçaklanarak öldürülmesi olayını hatırlatarak, “Maalesef üzücü olaylar oluyor. İnşallah hem Tunceli’de hem de diğer illerde insanlık dışı olaylar yaşanmaz inşallah. Kadına yönelik şiddet eylemlerin olmaması için bizlere ne görev düşüyorsa hep beraber bir yol haritası çizip, mücadele edeceğiz” diye konuştu.  

#Gülistan Doku#Tuncay Sonel#Tunceli

