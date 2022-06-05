Gülhane Parkı'nda '81 ilde 81 milyar adım' etkinliği

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca bu sene ilk defa 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanan Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri tüm Türkiye'de sürüyor. 5 Haziran Dünya Çevre günü dolayısıyla düzenlenen ’81 ilde 81 milyar adım’ etkinliğine Vali Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hacı Mehmet Güner, ilçe kaymakamları, üniversite rektörleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yoğun katılımın olduğu etkinlik Gülhane Parkı’nda başlayarak Fatih Belediyesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri’nde son buldu. Vatandaşların akıllı cihazlarına indirmiş oldukları uygulamadan adımları sayıp, gün sonunda 10 bin adım atan her vatandaş bisiklet çekilişine hak kazanmış olacak.

"BU YILIN İLK 5 AYINDA 30 BİN TON ATIK KIYMETLENDİRDİK"

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya atılan her adamın çevre bilincini ve yaşamın korumak olduğunu ifade ederek, "Bizden önceki ecdadımın bize bu güzel mirasımızı 85 milyonla birlikte çocuklarıma ve torunlarımıza emanet etmek. Bugünkü adımlarımızın anlamı bu. Gelebildiğiniz için teşekkür ederim. 81 milyar adımı sabahın erken saatlerinde atmak isterdik. Gülhane’mizden çıkacağız Sarayburnu’ndan Çatladıkapı’ya beraber adım atacağız. Biz bu yılın ilk 5 ayında 30 bin ton atık kıymetlendirdik. Bunun ile 412 bin metreküp su ve 81 milyon kilovat saat enerji tasarruf sağladık. Sıfır atık ile ilgili bir hareketimizi de denizlerimiz de başlattık. 2021 yılında Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün verisi 6 virgül 6 bin ton denizlerimden çöp toplandı. Denizlerimizin masmavi olmasını istiyoruz. 1 Haziran da plajlarımızın hepsi açıldı. Lütfen denizlerimizi kumsalımız nasıl görmek istiyorsak öyle bırakalım" dedi.

Etkinliğe katılan vtandaşlardan Nurbanu Doğan, "Bütün etkinliklerimize katılıyoruz. Ağaç dikme bisiklet sürme etkinliklerimize katıldık. Bilinçlenme açısından oldukça önemli olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

Üniversitesi Öğrencisi Arda Çırak "Çok iyi bir etkinlik. Çevreye insanların sahip çıkması gerekiyor. Maalesef bu dünyada eksik adımlar atılıyor. En azından temsili bir eylemin yapılması güzel bir olay" ifadelerini kullandı.

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Üniversitesi öğrencisi Röleda Yaşar "Çevre kulübü olarak katıldık. Daha sürdürülebilir güzel bir çevre için etkinliklerin devamını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Üniversitesi Öğrencisi Mervenur Elmas da "Umarım bu şekildeki etkinlikler ülkemizde daha çok devam eder. Daha sürdürülebilir daha yeşil bir yaşam için bu etkinliklere katılalım. Çevre günümüz kutlu olsun" dedi.