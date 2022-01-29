Gülhane Camisi törenle açıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün cuma namazını Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camisi’nde kıldı. Camide incelemelerde bulunan Erdoğan, daha sonra Gülhane Camisi’nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi: “Sağlık Bilimleri üniversitemizin külliyesi içinde gerçekten muhteşem bir mescidin açılışını yapıyoruz. Buranın yapımında Ziraat Katılım’ın ciddi emeği oldu. Bundan dolayı Ziraat Katılım’a teşekkür ediyoruz. Gülhane Hastanesi’nin içinde böyle bir mabedin olması ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin manevi boyutunu güçlendiren bir eser olması bakımından çok önemli. Rabbimiz ne buyuruyor, ‘Kim benim için dünyada bir mescit inşa ederse ben de onlar için cennette bir ev, saray inşa ederim’ diyor.

GAYET GÜZEL

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Bu caminin yapımında emeği olanları tekrar tebrik ediyorum. Burada yapılacak ibadetlerin ve öğrencilerimizin gerek kız gerek erkek onlar için de hazırlanmış olan çalışma mekanlarının gayet güzel olduğunu gördüm. Bundan dolayı da işin mimari boyutuna özen gösterdiklerinden dolayı yüklenici firmaya teşekkür ediyoruz. Gülhane içindeki bu güzel eserin Ankaralılara hayırlı olmasını diliyorum.” Diyanet İşleri Başkan Yardımcısının yaptığı duanın ardından Erdoğan, Gülhane Camisi’nin açılış kurdelesini “Sağlık Bilimleri Üniversitesinin bu muhteşem cami tüm Müslümanlara hayırlı olsun” diyerek kesti.

GS BAŞKANI’NI KABUL ETTİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ı kabul etti. Erdoğan’ın resmi programında bulunmayan sürpriz kabul, basına kapalı olarak Çankaya Köşkü’nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı’ndan görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.(ANKARA)



