Gülhan Börülce’yi altınları için öldürülmüştü! Komşu çift hakim karşısına çıktı... Su içme bahanesiyle içeri girmiş

Olay, 18 Aralık 2025’te meydana geldi. Barış Mahallesi’ndeki lojmanda Gülhan Börülce’den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Börülce'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Gülhan Börülce’nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Ankara'ya götürülerek toprağa verildi.

KATİL KOMŞU ÇIKTI

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında üst komşuları Şükrü Kaya ve eşi Fatma Kaya gözaltına alındı. Şükrü Kaya, emniyetteki ifadesinde yasa dışı bahis oynadığını, yüksek miktarda para kaybettiğini, bir süredir Gülhan Börülce'yi öldürmeyi ve kolundaki bileziklerini almayı planladığını itiraf etti. Kaya’nın eşi Fatma Kaya ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Şükrü Kaya'nın çaldığı altınları kuyumcuda bozdurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Kaya'nın kuyumcuya çaldığı bilezikleri verdiği, ardından hesap numarasına gelen parayı kontrol edip, satış belgesini imzaladığı, daha sonra da iş yerinden ayrıldığı anlar yer aldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Tutuklu sanıklar Şükrü ve Fatma Kaya çifti hakkında hazırlanan iddianame, Siirt 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, tutuklu sanıklar Şükrü ve eşi Fatma Kaya hakkında ‘Tasarlayarak canavarca hisle kadına karşı kasten öldürme’ ve ‘Nitelikli yağma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Fatma Kaya hakkında ayrıca ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan da 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, 4 şüpheli hakkında ise ‘Kasten öldürme’ suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği belirtildi.

Gülhan Börülce

‘OLAY ESNASINDA ÖLDÜRME KARARI ALDIM’

Siirt 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına Gülhan Börülce’nin eşi, kardeşi ve yakınları, tutuklu sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmada verdiği ifadesinde kumar borcunun olduğunu ve Gülhan Börülce’nin kolundaki bilezikleri almak için plan yaptığını belirten Şükrü Kaya, “2022 yılından beri kumara sürüklendim. Sürekli maddi sıkıntılar ve ailevi sorunlar yaşadım. Bundan kaynaklı borcum vardı ve bu borçları eşimden saklıyordum. Amacım tehdit edip altınlarını almaktı” dedi.

Şükrü Kaya, olay anıyla ilgili olarak, “Olay günü kapıyı çantamı bırakmak ve su içmek bahanesiyle çaldım. Su içtikten sonra boğuşma meydana geldi. Daha önce eşimle evlerine misafirliğe gitmiştim. Boğuşmadan sonra elime aldığım bıçakla öldürdükten sonra kolundaki bilezikleri çıkardım. Olayın bir ay öncesinde kolundaki altınları almayı düşünmeye başlamıştım ama öldürmek niyetinde değildim. Eşimin bu durumdan haberi yoktu, o esnada eşim kendi evimizdeydi. Gülhan Börülce’nin evde tek olduğunu tespit etmek için kapının önünü fotoğraflıyordum. Evde kimin ayakkabısının olup olmadığına bakıyordum. Tek olduğu zamanı tespit etmek için kapısının fotoğraflarını çekiyordum. Olay esnasında öldürme kararı aldım” dedi.

Sanıklar Fatma Kaya-Şükrü Kaya

‘OLAYDAN HABERİM OLSAYDI EŞİMİ ŞİKAYET EDERDİM’

Şükrü Kaya’nın eşi tutuklu Fatma Kaya ise olaydan haberinin olmadığını ve sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde Gülhan Börülce’nin en az 3 saattir ölü olduğunu söylediğini ifade ederek, “Suçlamaları kabul etmiyorum. O gün saat 10.00'da uyandım. Eşimi hiçbir zaman işe giderken uğurlamazdım. O gün çocuğuma mamasını yaptıktan sonra Gülhan Börülce’nin kızı öğlen saatlerinde kapımı çalarak eve giremediklerini belirtti. Bunun üzerine kızını ve kendi çocuğumu alarak alt kata indim. Eşimi aradım, durumu ona anlattım. Gülhan Abla’yı arayarak ulaşmaya çalıştım, telefon sesi içeriden geliyordu. Antidepresan ilaçlar kullanıyordu, bu yüzden bayıldığını düşündüm. Olay yerine gelen komşu ve elektrikçinin kapıyı kırarak içeri girmesinin ardından ben de içeri girdim. Salonda, bıçak karnında yerde yatıyordu. Soğukkanlı bir insan değilim, kucağımda bebeğim vardı. 'Gülhan Abla intihar etmiş' diye bağırdım. Daha sonra olay yerine gelen Şükrü Kaya beni sakinleştirmeye çalıştı. Şükrü, yerde yatan Gülhan ablanın nabzını kontrol etti. O sırada, Gülhan Abla’nın Kuzey Irak’ta görev yapan eşini aradım, yaralı olduğunu söyledim. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde en az 3 saattir ölü olduğunu söylediler. Ben o ana kadar yaralı olduğunu sanıyordum. Cenaze evden çıkarılırken bayılmışım, hastaneye götürmüşler. Bir kadın olarak asla bir kadın cinayetine bulaşmam. Bir anne olarak bir çocuğu nasıl annesiz bırakabilirim? Olaydan önceki akşam onlara gitmiştik, başka komşularımız da gelmişti. DNA’mın bardakta çıkması normaldir. Olay esnasında da fenalaştığım için biri bana su vermiş olabilir, o anı hatırlamıyorum. Olay günü mutfağa girmedim. Olaydan haberim olsaydı eşimi şikayet ederdim. 2022 yılından beri aile dostuyuz. Bayramlarda ellerini öpmeye giderdik. Suçum yok benim” diye konuştu.

Gülhan Börülce’nin eşi ve avukatları, mahkemede söz alarak Şükrü ve Fatma Kaya’nın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, hazırlanan DNA raporlarının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 12 Mayıs tarihine erteledi.