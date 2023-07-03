×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Güler'in annesi: Eski eşini aramış 'Güler'i öldürdüm, seni de öldürmeye geliyorum' demiş

Güncelleme Tarihi:

#Güler Gökgöz#Tuncay Erol#Bahçelievler
Gülerin annesi: Eski eşini aramış Güleri öldürdüm, seni de öldürmeye geliyorum demiş
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 15:40

Bahçelievler'de sevgilisi Tuncay Erol tarafından çocuklarının gözü önünde öldürülen Güler Gökgöz'ün annesi Tenzile Gökgöz, "Eski eşini aramış 'Güler'i öldürdüm seni de öldürmeye geliyorum' demiş" diye konuştu.

Haberin Devamı

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 1 Temmuz Cumartesi günü saat 10.30'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 çocuk annesi Güler Gökgöz Kurban Bayramı'nın 4. gününde evinde otururken sevgilisi Tuncay Erol kapıyı çaldı. Gökgöz, Erol'un ısrarlı şekilde kapıyı çalmasının ardından kapıyı açtı. Erol eve girdikten kısa bir süre sonra iddiaya göre Güler Gökgöz ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Tuncay Erol yanında getirdiği silahla 2 çocuğunun gözü önünde Güler Gökgöz'e ateş ederek evden kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler Güler Gökgöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Gökgöz'ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bahçelievler Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Tuncay Erol'u yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, aynı gün Erol'u Üsküdar Harem Otogarı'nda kaçmak üzereyken yakalayarak gözaltına aldı. Tuncay Erol'un emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haberin Devamı

Gülerin annesi: Eski eşini aramış Güleri öldürdüm, seni de öldürmeye geliyorum demiş

KIZININ EŞYALARINI ALMAK İÇİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ EVE GELDİ

Güler Gökgöz'ün annesi Tenzile Gökgöz ise bugün kızının eşyalarını almak için evinin bulunduğu sokağa geldi. Anne Gökgöz, camı açık olan odanın içine bir süre dışardan bakarak camı kapattı. Kızının evine anahtar olmadığı için giremeyen anne, eve girebilmek için yetkililerle görüşmek üzere sokaktan ayrıldı.

Gülerin annesi: Eski eşini aramış Güleri öldürdüm, seni de öldürmeye geliyorum demiş

"ÇIKMASIN, SÜRÜNSÜN İÇERİDE"

Anne Tenzile Gökgöz şüphelinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyleyerek, "Ben dün evladımı o şekilde gördüm mahvoldum. Kızım, 'beni rahatsız eden birisi var' diye söylemişti. Beni eski eşi aradı. 'Güler'i biri öldürmüş evde. Ben adli tıptan cenazesini alamadım' dedi. Benim öyle haberim oldu. Ben memleketteydim. Daha önce şikayette bulunmuş herhalde, arkadaşları iş yerinde tehdit edildiğini söylemişti. Burada öldürüldüğü gün iki kız arkadaşı da yanındaymış. Evde tek değilmiş. Bakıcı varmış. Çocuklarının gözü önünde niye yapıyorsun? Sen bu kadar silahın arkasına sığınacak kadar adam mısın ki? Madem çok seviyordun o kızı öldürdükten sonra kendini de öldür. Yaşayamıyorsan kendini de öldür niye kaçıyorsun. Eski eşini aramış 'Güler'i öldürdüm seni de öldürmeye geliyorum' demiş. Karakolda söylediler. Eski eşiyle arasında husumet olup olmadığını bilmiyorum. En ağır cezayı alsın, çıkmasın sürünsün içerde. Benim o 2 çocuğum nasıl anasız kaldıysa o da sürünsün gün yüzü görmesin. 9 ve 4 yaşında çocukları var. Benim kızımın kimseye zararı yoktu. Kendi çalışıp çocuklarına bakıyordu. Kimseyle bir alakası yoktu" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Güler Gökgöz#Tuncay Erol#Bahçelievler

BAKMADAN GEÇME!

‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

#Diş Sağlığı
Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesi açıklandı: Peru zirvenin sahibi oldu, Türkiye listede yer alamadı... Nerede hata yapıyoruz

Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesi açıklandı: Peru zirvenin sahibi oldu, Türkiye listede yer alamadı... Nerede hata yapıyoruz?

#Gurme
Hijyen şehrindeki eski evde yaşayan yaşlı kadının sırrı açığa çıktı, ortalık karıştı... Canavar mı kurban mı

'Hijyen şehri'ndeki eski evde yaşayan yaşlı kadının sırrı açığa çıktı, ortalık karıştı... Canavar mı kurban mı?

#Brezilya