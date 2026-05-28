Güler’den sınırda Atina’ya net mesajlar

Bölgede görev yapan Mehmetçiklerin bayramlaşma törenine katıldı. Güler, Yunan sınırında Atina’ya net mesajlar verdi: “Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki hak ve çıkarlarımız tarihi, hukuki ve meşru temellere dayanmaktadır. Bu çerçevede oldu-bitti oluşturmayı amaçlayan, maksimalist ve uluslararası antlaşmaların ruhuna aykırı girişimleri kabul etmediğimizi, bir kez daha vurgulamak isterim. Özellikle gayri askeri statüde olması gereken adaların silahlandırılmasına yönelik faaliyetler iyi komşuluk ilişkileriyle, müttefiklik ruhuyla ve uluslararası hukukla bağdaşmamaktadır. Şu çok iyi bilinmelidir ki egemenlik haklarımızı, güvenliğimizi ve denizlerimizdeki meşru hak ve menfaatlerimizi hedef alan hiçbir girişime de kayıtsız kalmayacağız. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz sahip olduğu yüksek harekât kabiliyeti, modern silah sistemleri, güçlü personel yapısı ve sahadaki tecrübesiyle ülkemize yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek güç ve kararlılığa sahiptir. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin güvenliği, huzuru ve haklarının korunması konusundaki tutumumuz da nettir. Türkiye her zaman olduğu gibi bugün de garantör ülke olarak soydaşlarının yanında durarak, onların güvenliğini ve haklarını korumaya devam edecektir.”

MEHMETÇİK VATAN NÖBETİNDE

MEHMETÇİK, bayrama vatan nöbetinde girdi. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda görevli Mehmetçikler, kışlada karşıladıkları Kurban Bayramı’nda komutan ve silah arkadaşlarıyla bayramlaştı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yapan ‘Gök Vatan’ın kahraman muhafızları da bayrama nöbette girdi.