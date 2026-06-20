Güler: Tarihi bir buluşma olacak

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NATO’nun, gerek kapasite ve kabiliyet gerekse silahlı kuvvetlerinin büyüklüğü açısından en önemli ülkeleri arasında yer alan Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı Ankara Zirvesi’ne İttifak’ta büyük önem atfediliyor. Güvenlik anlayışının yeniden şekillendiği bir dönemde yapılacak olan Ankara Zirvesi’ni sadece bir liderler toplantısı olarak görmediklerini söyleyen Güler, “Bu zirvenin, NATO’nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz” dedi. Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılan Güler, “Ankara Zirvesi’nin, NATO’nun birlik ve beraberliğini pekiştiren, ortak aklı güçlendiren ve İttifak’ın geleceğine yön veren tarihi bir buluşma olacağına inanıyoruz” diye konuştu. Türkiye’nin, “NATO’nun yalnızca coğrafi merkezlerinden biri değil aynı zamanda stratejik aklının ve operasyonel kapasitesinin de ayrılmaz bir parçası” olduğu da Güler’in vruguları arasında yer aldı.

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SAVUNMA SANAYİSİNE ÖVGÜ

İttifak, savunma sanayisine ağırlık verilmesini istiyor. Türkiye bu alanda önemli gelişme kaydeden ve attığı adımlar yakından izlenen bir ülke konumunda. Güler, Türkiye’nin savunma sanayisinde elde ettiği başarıların yalnızca ulusal güvenliğe değil NATO’nun kolektif savunmasına da katkı sunduğuna dikkat çekti: “Yerli ve milli sistemlerimiz, müttefiklerin birlikte çalışabilirlik kapasitesini desteklemekte ve İttifak’ın genel caydırıcılığına katkı sağlamaktadır. Güçlü savunma sanayi, güçlü caydırıcılık ve güçlü NATO demektir.” Güler, toplantı sırasında NATO üyesi üç ülkenin savunma bakanının Türk savunma sanayisinin gelişmişliğine ve Türkiye ile işbirliğinin artırılmasının önemli ve gerekli olduğuna özellikle vurgu yaptıklarını söyledi. Ankara Zirvesi’nin önemli konu başlıkları arasında müttefiklerin savunma harcamalarına ilişkin tahhütlerini hayata geçirme düzeyi de yer alacak. Müttefiklerin savunma harcamaları ve yetenek hedeflerine ilişkin kararlılıklarını somut adımlarla ortaya koymalarının önem taşıdığına işaret eden Güler, “Yüzde 5 hedefine süratle ilerliyoruz” dedi. Türkiye’nin savunma harcamaları gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2.33’ü seviyesindeydi. Bu oran yüzde 3.80 seviyesine yükseldi.

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Bakan Güler, Brüksel’de gazetecilerle bir araya geldi.

FRANSA VE GKRY’YE UYARI

- Son dönemde Doğu Akdeniz’de şekillenen bazı askeri işbirliği girişimlerini ve bölgesel güvenlik denklemini etkileyebilecek gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Güler, “Son olarak garantörlük sıfatı olmayan Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında imzalanan anlaşma, aslında meşruiyeti olmayan, hassas dengeleri bozan ve uluslararası hukuka aykırı olan bir girişimdir” diye konuştu. Güler, “Türkiye’nin askeri kapasitesi, caydırıcılığı ve bölgesel konumu dikkate alındığında, ülkemizi ve KKTC’nin hak ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir girişimin veya ittifakın başarı şansı bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.