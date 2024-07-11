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Güler: Suriye sınırına güvenlik koridoru oluşturacağız

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#Yaşar Güler#Suriye#Sınır
Güler: Suriye sınırına güvenlik koridoru oluşturacağız
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 07:00

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Irak ve Suriye sınırlarımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturmaya ve bölgeyi teröristlerden tamamen temizlemeye kararlıyız” dedi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Güler, ABD merkezli Politico dergisinin sorularını yanıtladı. Güler, sınır güvenliğine ilişkin “Irak ve Suriye sınırlarımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturmaya ve bölgeyi teröristlerden tamamen temizlemeye kararlıyız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edeceğiz” diye konuştu.

Güler: Suriye sınırına güvenlik koridoru oluşturacağız

NATO YORUMU

NATO’ya ilişkin “Türkiye’nin güvenilmez olduğu ifadesini kesinlikle reddediyoruz,  böyle bir şey yok. 32 müttefikin bir arada olduğu bir ortamda her konuda aynı görüşlere sahip olunması düşünülemez. Bazı ülkeler böyle bir algı yaratmaya çalışıyor” diyen Güler,  Avrupa Birliği üyesi müttefiklerin ‘NATO’nun güvenlik şemsiyesi dışında’ alternatifler aramasının ittifakın birlik ve beraberliğine zarar vereceğini işaret etti. Güler, “Avrupa-Atlantik bölgesindeki en etkin güvenlik örgütü NATO’dur. Avrupa’nın kendi güvenliğini arttırma çabalarını anlamakla birlikte başka bir oluşuma ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Bakan Güler, Türkiye’nin Rusya- Ukrayna savaşındaki tutumuna ilişkin de “Ukrayna ile stratejik ortaklık ve Rusya ile olumlu diyalog çerçevesinde; dengeli ve aktif. Türkiye bugüne kadar savaşın her iki tarafını da üst düzey görüşmelerde bir araya getirebilen tek ülke oldu. Karadeniz’in stratejik bir savaş alanına dönüşmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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#Yaşar Güler#Suriye#Sınır

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