Güler Sabancı kimdir? Sakıp Sabancı'nın yeğeni Güler Sabancı'nın biyografisi

Güler Sabancı Türkiye’nin en büyük sanayi ve finans topluluklarından biri olan Sabancı Topluluğu’na bağlı şirketleri temsil eden ana şirket olan Sabancı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi’dir.

Güler Sabancı, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına 1978 yılında LASSA Lastik Sanayi A.Ş.’de başlamıştır. 14 yıl boyunca KORDSA Kordbezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Güler Sabancı, 1997’de Sabancı Holding Lastik ve Takviye Malzemeleri Grup Başkanı olmuştur. Güler Sabancı, Mayıs 2004 tarihinde Sakıp Sabancı’nın vefatı ile Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Üyeliği’ne seçilmiştir.

Güler Sabancı, 1996 yılında faaliyete geçen Sabancı Üniversitesi’nin Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı’dır. Aynı zamanda Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı’dır.

Güler Sabancı, kurulduğu 1974’ten bu yana Türkiye’nin sosyal gelişimini desteklemek için birçok program yürüten Hacı Ömer Sabancı Vakfı’nın da Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini üstlenmektedir.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) ilk kadın Yönetim Kurulu Üyesi olan Güler Sabancı, ayrıca European Round Table of Industrialists’in halen ilk ve tek kadın üyesidir. Sabancı, International Business Council’in ilk Türk üyesi olmasının yanı sıra Birleşmiş Milletler Global Compact Yönetim Kurulu’nda ve MIT Energy Initiative’in Uluslararası Danışma Kurulu’nda da görev almaktadır.

2011 yılında Financial Times tarafından “Dünyanın Zirvesindeki 50 İş Kadını” arasında ikinci seçilen Güler Sabancı, 2015 yılında da Fortune Dergisi tarafından hazırlanan, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgelerini kapsayan “Dünyanın En Güçlü İş Kadınları” listesinde dördüncü sırada yer almıştır.

Güler Sabancı iş hayatı ve toplumsal duyarlılık alanlarındaki başarılarından dolayı dünya çapında prestijli ödüllerle onurlandırılmıştır;