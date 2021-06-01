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Haber Giriş: 01.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Gülen’in yeğeni yakalandı

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Gülen’in yeğeni yakalandı

FETÖ elebaşı Gülen’in örgüt üyeliği ve küçük kız çocuğuna cinsel istismardan aranan yeğeni Selahaddin Gülen, MİT’in Afrika’da yaptığı başarılı bir operasyonla kıskıvrak yakalanıp Türkiye’ye getirildi. Güvenlik kaynakları, “FETÖ liderinin en yakın çevresine kadar operasyon yapılması örgütte paniğe yol açtı” dedi.

TERÖR örgütü FETÖ/PDY’nin lideri Fetullah Gülen’in yeğeni olan ve hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’tan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından bir Afrika ülkesinde yapılan operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

CUMHURBAŞKANI İŞARET ETMİŞTİ

Selahadddin Gülen’in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen 19 Mayıs’ta “FETÖ’den çok önemli bir ismi yakaladık. Hesaba çektik, şu anda sorgulaması sürüyor” dediği kişi olduğu öğrenildi. FETÖ’nün mahrem yapılanmaları ile örgüt elebaşı arasındaki irtibatı sağlayan ve Fetullah Gülen’in sözde özel kalemi Cevdet Türkyolu’nun kayınbiraderi olan şüphelinin, ayrıca örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumluları ile ilişkili olduğu da bildirildi.

ÇOCUĞA TACİZ SUÇU DA VAR...

Selahaddin Gülen’in aralarında FETÖ ülke sorumluları, örgüt yöneticileri ve örgütün sözde mollalarının da yer aldığı birçok isimle akrabalık bağının bulunduğu, kapatılan FETÖ yayın kuruluşu Samanyolu TV spikeri Kemal Gülen’in de kardeşi olduğu öğrenildi. Terör örgütü üyeliğinin yanında küçük yaşta kız çocuğuna cinsel saldırıdan da hakkında yakalama kararı olan zanlının, Fetullah Gülen’in talimatı ve örgüt yardımıyla Türkiye’den yurtdışına kaçtığı belirlendi. Ankara Emniyeti’ne getirilen Gülen’in işlemlerine Terörle Mücadele Şubesi’nde devam edilecek.

ÖRGÜTTE PANİK HAVASI

Güvenlik kaynakları, “Selahaddin Gülen’in FETÖ liderinin yakın akrabası olması ve sorgusunda verdiği bilgiler çok önemli. FETÖ liderinin en yakın çevresine kadar operasyon yapılması örgüt içinde panik, moral bozukluğu ve psikolojik baskı yaratacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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