Gülen’in yeğeni itirafçı oldu: ‘Amcam FETÖ'nün lideridir’

Örgüt yöneticiliği suçundan tutuklanan Selahaddin Gülen’in 34 sayfalık ifadesi ortaya çıktı. Etkin pişmanlıktan yararlanan yeğen Gülen, örgütün faaliyetleri hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu, örgüt şemasını çizdirdi. Gülen, “Örgüt içindeyken bunun farkına varmadım. Şimdi görüyorum ki amcam Fetullahçı Terör Örgütü’nün lideridir” diyerek özetle şunları söyledi:

ADİL ÖKSÜZ TUZAK KURDU

- “2016 Temmuz ayında, darbe girişimi sonrasında Pensilvanya’da amcamın yanına dışarıdan hiçbir ziyaretçi alınmadı. Bu dönemde sadece mollalar, istişare heyeti ve Alp Aslandoğan vardı. Daha sonra gittiğimizde 15 Temmuz ile alakalı olarak verilen kararlar; örgüt içerisinde gelen tüm misafirlere Adil Öksüz’ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile anlaştığını bize tuzak kurulduğunu, bu darbe girişimi ile alakalarının olmadığını söylüyorlardı. Cemaatin tabanına kadar bu bilginin bu şekilde lanse edilmesi istenildi. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartılarak kampın etrafına özel güvenlikler tutuldu. Kamp içerisi gece görüşlü ve sensörlü kameralar ile donatıldı.

ÖLDÜKTEN SONRA BAŞA GEÇECEK

- Amcam Fetullah Gülen’in bakış açısı ile Mustafa Özcan’ı söz dinlemeyen bir çocuk gibi nitelendiriyordu. Kendi fikrim olarak Mustafa Özcan, amcam öldükten sonra örgütün başına geçecek kişidir.

- 2018 yılı Temmuz ayı gibi amcam Fetullah Gülen’in yanına gittiğimde, Adil Öksüz’ün ailesi Abdulhadi (Adil Öksüz’ün kayınbiraderi) tarafından kampa getirilmişti. Bu kişilerin neden buraya getirildiği konusunda bir bilgim yoktu.

- 15 Temmuz olayından haberim yoktu. Örgüt içindeki psikolojik durum tamamen ümitsizliğe girdi. Birçok kişi Amerika’da örgütten kopmaya başladı.

- Örgütün Amerika’da birçok okulu var. Her okul için yıllık 10 milyon dolar gibi bir kaynak ABD hükümetinden sağlanmaktadır.”

GAYBUBET EVLERİNE DEVAM

(15 Temmuz’dan sonra örgütün durumu) Türkiye için örgütün eleman kazandırılmasında oran oldukça azaldı. Amcamdan duyduğum, ‘Bu olay hayra vesile oldu, her ne kadar Türkiye kapısı bizim için kapansa da tüm dünya size kucak açtı’ demişti.

Ali Ursavaş bir sohbette, ‘Türkiye’de birçok gönüldaşımız var, onlar kendilerini gizliyorlar, bizden bir umut bekliyorlar’ demişti. Mollalar da ‘Türkiye’de gaybubet evlerine devam edilsin, eski sistemi hatırlatacak uygulamalara devam edilmesi gerekiyor’ demişti.

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