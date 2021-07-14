‘Gülen de derdest edilip getirilmeli’

MHP Meclis Grup Toplantısı’nın açılışında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun “Bahçeli bakalım ne diyecek? Bana, ‘Serok’ dendiğinde, Kürt kardeşlerim yıllardır bana ‘Serok Ahmet’ dediğinde ben teröristlerle işbirliği ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘Serok’ dendiğinde barış sembolü mü oluyor?” sözlerine yanıt veren MHP Lideri Devlet Bahçeli, “Onun serokluğu bölücülüğün umududur. Tarihte Bizans işbirlikçisi olarak anılan Haris İbn Cabela’nın tıpkısının aynısıyla fotokopisidir ve iftiracının daniskasıdır” dedi. MHP Lideri, özetle şunları söyledi:

VAZO DEĞİL Kİ ÇATLASIN

“Akıllarınca ittifakımızda çatlak arayanlar, bundan sonra da nal toplamaya devam edeceklerdir. Cumhur İttifakı camdan yapılmış vitrin süsü bir vazo değildir ki çatlasın, dağılsın. Cumhur İttifakı sipariş üzerine kurulmadı. Adam gibi adam olamayanlar bu gerçekleri asla kavrayamaz.

SİS BULUTU HENÜZ DAĞILMADI

FETÖ terör örgütünü eğiten, yöneten, yönlendiren, zalimlerle yüzleşme ve hesaplaşma sağlanmadan tehditlerin geçtiğini, bir daha 15 Temmuz benzeri felaketlerin yaşanmayacağını söylemek akıl ve mantık işi değildir. 15 Temmuz’un sis bulutu henüz dağılmamıştır. Kripto damar henüz kurumamıştır. İmralı canisi başına nasıl çuval geçirilip Türkiye getirilmişse, Fetullah Gülen de aynı şekilde derdest edilip ülkemize getirilmelidir. ABD, FETÖ’yü Türkiye aleyhine imal etmemişse, Gülen’i derhal Türkiye’ye iade etmelidir.

İDDİALARINI AÇIKLAMAZSAN

Kılıçdaroğlu, demiş ki, ‘Bahçeli, bütün bürokratik kadrolarını bu vesileyle devlete yerleştiriyor’. Ey Kılıçdaroğlu, sana sesleniyorum; iddialarınla ilgili şayet bir bildiğin, bir tespitin var da açıklamıyorsan namerdin ağa babasısın. İzmir’deki ‘Demokrasi için bir nefes’ isimli mitingde CHP ve HDP yana yana gelmiş. Hani ittifak yoktu?”

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