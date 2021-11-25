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Güle güle Sefa

#Sefa Özkaya#Basın#Kanser
Güle güle Sefa

Basın camiası Sefa Özkaya’ya ağlıyor... Ömrünün yarısından fazlasını haber peşinde koşarak geçiren, Hürriyet gazetesinin emektarlarından Sefa Özkaya 54 yaşında yaşama veda etti. 5 yıl önce emekli olup İzmir’e yerleşen Özkaya, Dikili’de son yolculuğuna uğurlandı...

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Toplumsal olaylarda, siyasi liderlerin programlarında en önde görmeye alışmıştık onu. Tam 28 yıl boyunca gece gündüz demeden haber neredeyse oradaydı. Dün sadece Hürriyet’in değil, belki de tüm basın camiasının en sevdiği ağabeyi Sefa Özkaya’ya, çok genç bir yaşta veda ettik.

SİNİRLENMEYEN ADAM

Sefa Özkaya İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu’ndan mezun olduktan sonra mesleğe 1988’de Millet Gazetesi’nde başladı. Ardından Doğuş Ekonomi dergisi ve Anadolu Ajansı’nda çalıştı. 1997 yılında ise Hürriyet Gazetesi’ne transfer oldu. Çektiği fotoğraflar ve haberleriyle birçok ödül kazandı. Genç meslektaşlarına her zaman yardımcı olmaya çalıştı. Zaman zaman fotoğraf çekmek için sinirler gerildiğinde bile tek sakin kalabilen oydu. En zor şartlarda bile işini severek yapardı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın programlarını izleyen gazeteciler arasında da en tecrübeli isimdi. Büyük küçük herkes için “Sefa Ağabey”di. Sürekli basın kartı sahibiydi.

İZMİR’E YERLEŞTİ

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2014 yılında Soma maden faciası yaşandığında Sefa Özkaya yine olay yerindeydi. İstanbul’a döndükten sonra ani bir kararla emekli olmak istediğini, İzmir Dikili’ye yerleşeceğini söyledi. 2016 yılında emekli oldu, neredeyse her sokağını ezbere bildiği İstanbul’a ve Üsküdar’a veda etti. Ancak Hürriyet’le ve meslektaşlarıyla bağını hiçbir zaman kopartmadı.

Güle güle Sefa

ÜNLÜ FOTOYU ÇEKMİŞTİ

Ulusal ve uluslararası basında yankı uyandıran birçok haberi olay yerinde takip eden Sefa Özkaya, 1999 Marmara depremi sonrası Türkiye’ye gelen ABD Başkanı Bill Clinton’un burnunu sıkan Erkan bebeğin fotoğrafını da çeken isimdi.

DİKİLİ’DE TOPRAĞA VERDİK

Kardeşini de hayattan kopartan kanser, Sefa Ağabeyimizi Dikili’de buldu. Tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden Sefa Özkaya’yı dün Dikili’deki Bayburtlu Hasan Şentürk Camisi’ndeki törenin ardından Dikili Mezarlığı’ndan son yolculuğuna uğurladık. Özkaya’nın ölümü üzerine TGC de taziye mesajı yayımladı.

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#Sefa Özkaya#Basın#Kanser

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