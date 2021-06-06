Güle güle orman dede

Ramazan, Mevlüt ve Şükrü Karakoyun... Akşehir’in Tekke Köyü’nde üç kardeş... 1950’lerde Orman İdaresi’nin başlattığı ağaç dikme seferberliğine katıldılar. Önce bir ‘iş’ olarak başladıkları ağaç dikmek, sonradan onlar için bir sevdaya dönüştü. Köyün kıraç yamaçlarına, sarp tepelerine ulaşabildikleri her yere fidan diktiler. Durup dinlenmeye başladıklarında, diktikleri fidanlar artık orman olmuştu.

3 KOCA ÇINAR

Orman İdaresi de onları unutmamıştı. Hazırladıkları bir tanıtım filmiyle üç kardeşin adını ve emeklerini tarihe kayıt düştü. Ben de bu filmi gördükten sonra üç koca çınarın yaşadığı köye gitmiş ve onlarla o günleri yad etmiştim. İlk Ramazan Amca’nın evine misafir olmuştum. O zaman 89 yaşındaydı. Bedeni yorgundu ama zihni berraktı. Hiçbir detayı unutmamıştı. Diktiği ağaçların bazılarının yerini tek tek hatırlıyordu.

HEP DİKTİK...

Bastonuyla işaret de ederek şunları anlatmıştı: “Hep dikdik, hep dikdik. Çok çam diktik. Dumanlı sedir de diktik. Az da göknar... Hanımım da bana azık getirirdi. O da yardım eder, dikim yapardı. Fidanları ya merkeplerle taşır ya da kucağımızda çıkarırdık. O zamanlar dağlar çıplaktı. Şimdi içinden geçilmez. Sonunda ormana kavuştuk ama başlangıcında ‘Biz bunların büyüdüğünü göremeyiz’ derdik. Cenab-ı Allah hepsini gösterdi. Sonradan huzurevi yapılırken de hem ağaç diktim hem de dikenlere tarif ettim. Çok uğraştım, çok emek verdim. Nerede bir boşluk var oraya gittim. Bekçiliğini yapıp korudum.”

Karakoyun kardeşler, diktikleri fidanlarla bu çorak yamaçları ormana döndürdü.

AĞAÇLARIN ALTINA...

Ramazan Amca, yaşlılığa bağlı hastalıklardan mustaripti. Bir süredir devam eden tedavi sürecinin ardından vefat etti. 23 Haziran doğum günüydü. Geride hem el emeğini hem de gönülden sevgisini vererek diktiği ağaçlardan oluşan bir orman kaldı. Cenazesine orman memurları da katıldı. Ulu ağaçlarla çevrili bir mezarlıkta toprağa verildi. Kardeşleri 87 yaşındaki Şükrü Amca ve 86 yaşındaki Mevlüt Amca kendilerine ağaç dikme sevdasını aşılayan ağabeylerini hayırla yâd ediyor...

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