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Güle güle Orient Ekspress

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#Orient Ekspress#İstanbul#Sirkeci Garı
Güle güle Orient Ekspress
Emin Mert Kırarslan
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 07:00

FRANSA’nın başkenti Paris’ten 1 Haziran’da hareket ederek İstanbul’a ulaşan Avrupa tarihinin ilk lüks treni Orient Ekspress, İstanbul Sirkeci Garı’ndan Paris’e dönüş yolculuğuna başladı.

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Raylar üzerindeki saray olarak anılan trenle yolculuğa çıkacak olan turistler, trene binmeden önce fotoğraf çektirdi. Sosyete dünyasının ünlü isimlerinden Eda Taşpınar da Orient Express’in yolcuları arasındaydı. Paris ile İstanbul’u birleştiren ve 1883 yılından itibaren Avrupa’nın çeşitli şehirlerini birbirine bağlayan tren Bükreş, Sinai, Budapeşte, Viyana ile Paris güzergahını izleyecek.

AĞUSTOSTA TEKRAR GELECEK

Ülkemize bu yıl ilk seferini gerçekleştiren ve toplam 14 vagondan oluşan Orient Express bilet fiyatları 19 bin Euro ile 38 bin Euro arasında değişiyor. 1925 Şapka Devrimi’nin ardından binlerce şapka ve kasketi İstanbul’a getiren nostaljik trenin 28 Ağustos’ta İstanbul’a ikinci seferini yapması planlanıyor. 

Güle güle Orient Ekspress

 

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#Orient Ekspress#İstanbul#Sirkeci Garı

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