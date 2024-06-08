Güle güle Orient Ekspress

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Raylar üzerindeki saray olarak anılan trenle yolculuğa çıkacak olan turistler, trene binmeden önce fotoğraf çektirdi. Sosyete dünyasının ünlü isimlerinden Eda Taşpınar da Orient Express’in yolcuları arasındaydı. Paris ile İstanbul’u birleştiren ve 1883 yılından itibaren Avrupa’nın çeşitli şehirlerini birbirine bağlayan tren Bükreş, Sinai, Budapeşte, Viyana ile Paris güzergahını izleyecek.

AĞUSTOSTA TEKRAR GELECEK

Ülkemize bu yıl ilk seferini gerçekleştiren ve toplam 14 vagondan oluşan Orient Express bilet fiyatları 19 bin Euro ile 38 bin Euro arasında değişiyor. 1925 Şapka Devrimi’nin ardından binlerce şapka ve kasketi İstanbul’a getiren nostaljik trenin 28 Ağustos’ta İstanbul’a ikinci seferini yapması planlanıyor.