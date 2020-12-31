Törene, İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli ile fakülte dekanları, öğretim görevlileri, öğrenciler ve üniversite çalışanları katıldı.

Törende konuşan arkadaşı, öğretim üyesi Özgül Yaman’ın “Bugün dünyanın en güzel gülen kadınlarından birini cennete yolcu ediyoruz. Güle güle kırmızı saçlı öğretmenimiz, güle güle canım arkadaşım” sözleri herkesi ağlattı.

Prof. Dr. Yadigar İzmirli ise konuşmasında şunları söyledi: “Dokunduğu her noktaya güzellik ve sevgi ekleyen, tükenmek bilmeyen enerjisiyle Türkiye’nin hemen her ilinde eğitimler veren, eğitim camiasının ve öğrencilerinin gözbebeği Dr. Aylin Sözer’i bir cinayete kurban verdik. Çok üzgünüz.”

Aylin Sözer’in öğrencileri ise Aylin Hoca’yı şöyle anlattı: “Benim için bir abla, anne yarısı gibiydi. Biz ona ‘Okul öncesinin duayeni’ derdik. Aylin Hoca’nın öğrencisi olduğumuz için gurur duyardık. Aylin Hoca’nın her öğrencisiyle sayısız anısı vardı. Aylin Hoca’nın üzerimde inanılmaz bir emeği var, bütün öğrencilerinin üzerinde büyük emeği var.”