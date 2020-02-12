Güle güle kahraman abim

* Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz için Gaziantep Bahaeddin Nakıboğlu Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine şehidin babası Hasan, annesi Süreyya, kardeşleri Mehmet, Kazım, Feride ve 8 yaşındaki Mustafa Miraç, aile yakınları ile binlerce kişi katıldı. Tören sırasında şehidin yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döktü, Türkçe ve Kürtçe ağıtlar yaktı. Şehidin kardeşi Mustafa Miraç ağabeyini asker selamıyla uğurladı. Cenaze namazının ardından Açıkgöz’ün cenazesi Asri Mezarlık’taki şehitliğe defnedildi.

* Şehit Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper’in Niğde’deki cenaze töreni Yıldıztepe beldesinde yapıldı. Şehidin tören alanına getirilişi esnasında annesi Keban, babası Mehmet Ali Alper, nişanlısı Sibel Altınyüzük ve kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı belde mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

* Şehit Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan için memleketi Kırıkkale’de tören düzenlendi. Nur Camisi’ndeki cenaze namazının ardından Şehit Özcan’ın cenazesi tekbirlerle top arabasına konuldu. Ailesi ve arkadaşları şehidin tabutuna son kez sarıldı. Şehit Davut Özcan, Aydınşeyh Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

* Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak’ın memleketi Kahramanmaraş’taki cenaze töreninde babası Ömer, annesi Nigar, kardeşleri Ayşe, Osman, İbrahim ve Elife Saylak tabuta sarılarak ağıt yaktı. Anne Nigar Saylak, “Biraz daha yanında durayım” diye ağladı. Cenaze namazının ardından şehit Saylak’ın naaşı, Kepir Mezarlığı’na defnedildi. m DHA-AA

NİŞANLIYDI

Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak’ın Kayseri Kalem Kırdı Camisi’ndeki cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Törende, şehidin annesi Güler, babası Bayram, İdlib’de uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen kardeşi Doğan ve diğer kardeşi Alperen tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin fotoğrafını öpen Alperen Albayrak, “Sen soğuğu sevmezsin. Şimdi karın altında nasıl yatacaksın ağabeyim” dedi. Şehidin 8 ay önce nişanlandığı Sevda Şahin de gözyaşlarına boğuldu. Albayrak, Kartal Şehitliği’nde toprağa verildi.