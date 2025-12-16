Güle güle Gülşah başkan

Haberin Devamı

BİR süredir kolon kanseri tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 1 Aralık 2025 günü rutin tedavisi için Manisa Şehir Hastanesi’ne geldi. Kan değerindeki değişiklik sebebiyle Durbay, kontrol ve gözetim amacıyla yoğun bakımda tedaviye alındı. Takip eden günlerde durumu ağırlaşan Durbay’da, çoklu organ yetmezliği ortaya çıktı. Son olarak entübe edilerek solunum cihazına bağlanan Durbay, doktorların tüm müdahalesine rağmen önceki gün saat 20.00 sıralarında hayatını kaybetti.

ON BİNLER UĞURLADI

Durbay’ın cenazesi dün morgdan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yakınlarınca alındı, alkışlar eşliğinde görev yaptığı belediye binasının önüne götürüldü. Buradaki törene Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Genel Başkan Yardımcıları, CHP’li vekiller ve belediye başkanları, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yaşamını yitiren Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, il ve ilçe belediye başkanları, kent protokolü, siyasi parti temsilcileri, oyuncu Demet Evgar, Durbay’ın annesi Fatma, babası Osman ve kardeşi Nevsale Durbay, sevenleri ile onbinlerce vatandaş katıldı. Durbay’ın anne, baba ve kardeşi ayakta durmakta zorlandı.

LAL DENİZLİ: KARDEŞİM GİTTİ

Durbay’ın özgeçmişinin okunduğu törende konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, “Gençlik kollarında kesişen ortak umudumuzun yolu önce dostluğa ardından mükemmel bir kardeşliğe dönüştü. Senin kardeşin olmak benim için bir ayrıcalıktı. Bana içimde fırtınalar koparken sessiz kalmayı, içim ağlarken gülmeyi, canım yanarken mücadele etmeyi sen öğrettin gülüm. Sen savaşçı olarak doğdun, mücadeleci olarak yaşadın, bir an olsun bükülmeden dimdik aramızdan ayrıldın” diye konuştu.

Gülşah Durbay için ilk tören Şehzadeler Belediyesi önünde yapıldı.

Durbay’ın yakın arkadaşlarından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de “Son günlerinde söylediğin sözleri unutmayacağım ama bu hastalığı öğrendiğin günlerde hangi ahlaksızlarla uğraştığını da hiç unutmayacağım” diye konuştu.

Törende Kuran’ı Kerim okunması ve duaların ardından helallik alındı. Durbay’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tekbirler eşliğinde Hatuniye Camisi’ne götürüldü. Öğle namazının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda İl Müftüsü cenaze namazı kıldırdı. Gülşah Durbay’ın cenazesi memleketi Manisa’nın Saruhanlı ilçesi Koldere Mahalle Mezarlığı’na götürülerek gözyaşları içinde toprağa verildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Durbay’ın mezarına kürekle toprak attı. Özel ve Gülşah Durbay’ın ailesi evlerinin kapısı önünde taziyeleri kabul etti.

Cenaze töreninde en önde yer alan kadınlar gözyaşlarına boğuldu.

‘ÇOK ACIKLI BİR HİKÂYE YAZDIK’

TÖRENDE gözyaşlarına hâkim olamayan CHP Lideri Özel, “Hepimiz için yine çok zor bir gün. Gerçekten hayata, siyasete atılırken her şeyi göze alıyorsunuz da bu kadarını göze almıyorsunuz. Daha 6 ay önce hep birlikte kardeşim Ferdi Zeyrek’i Gülşah’ın da gözyaşlarıyla yolcu ettik. Biraz önce Gülşah’la birlikte Ferdi’nin önünden geçip buraya geldik” dedi. Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gülşah’ın ağzında bir laf vardır. Mesela seçimi kaybediyoruz, değerlendirme toplantısı yapıyoruz; ‘Niye kaybettik’ diye. ‘Bizim hikâyemiz yoktu, o yüzden kazanamadık’ derdi. Bu sefer çok heyecanlı, hatta Saruhanlı’ya kayıtlı burası çok aklından geçmiyor. Ama biz de bir kadın belediye başkanı olsun, ‘Gülşah başarır’ diyerek istiyoruz. ‘Ferdi abiyle kazanırız’ dedi. Dedi ki ‘Bu sefer bir hikâyemiz var. Bu sefer bu hikâyeyi yazacağız’ dedi. ‘Yazacağız o hikâyeyi Genel Başkanım’ dedi. Lal’e de babasına da demiş ki ‘Çok acıklı bir hikâye yazdık biz.’ En son ağzından çıkan bu. Bu hikâye yazma lafı bitmedi. Böyle bitti. İnsanlar oy verdi; birini Gülşah’a, birini Ferdi’ye verdi. Biz 6 ayda bir tabut bayraklıyoruz. Yeter artık. Allah hepimize dayanma gücü versin.”

Cenaze törenine Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu da katıldı.

ERDOĞAN’DAN BAŞSAĞLIĞI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasiler, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gülşah Durbay için başsağlığı mesajı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından özetle “Sayın Gülşah Durbay Hanımefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve Manisa Şehzadeler halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum” paylaşımı yaptı.

MANİSA’DA İLK KADIN BAŞKANDI

GÜLŞAH Durbay, 1988 yılında Manisa’da doğdu. 2011’de Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden, 2024’te Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Yaşar Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamasının yanı sıra Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde de ekonomi ve finans alanında doktorasına başladı. İş hayatında ise uluslararası firmalarda çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. CHP’de 2014 yılında İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı ve 2015-2020 yılları arasında iki dönem İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek, Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı oldu.

6 ay önce hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek ile Gülşah Durbay, seçim kampanyalarını birlikte yürütmüşlerdi...