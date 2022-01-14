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Güle güle Bay Pinto

#Bensiyon Pinto#Türk Yahudi Toplumu#Ölüm
Güle güle Bay Pinto

Ömrü boyunca Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için çabalayan Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto, hayata veda etti.

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Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı, yazar Bensiyon Pinto, 86 yaşında hayatını kaybetti. Bensiyon Pinto, 1936 yılında Şişhane Kuledibi’nde dünyaya geldi. İlkokulu doğduğu semtteki Birinci Karma Musevi İlkokulu’nda okuyan Pinto, ortaokul ve lise eğitimini Saint Benoit Fransız Lisesi’nde tamamladı. Askerliğini 1958 yılında Denizli’de yapan Pinto, 1989 yılından 2003 yılına kadar toplam 13,5 yıl Türkiye Yahudileri Cemaati’ne başkanlık yaptı. Eti Pinto ile evliliğinden iki oğlu ve dört torunu olan Pinto, toplumsal birlik ve bütünlüğün sağlanmasına her dönem katkı sağlamayı amaçladı ve Türk siyasetini yönlendiren isimlerle yakın ilişkiler kurdu.

YAŞADIKLARINI KİTAPLAŞTIRDI

Türkiye Cumhuriyeti’nin dünyaya doğru bir şekilde tanıtılması için çalışmalar yürüten Pinto, yaşadıklarını “Anlatmasam Olmazdı-Geniş Toplumda Yahudi Olmak” adında bir kitapta toplamıştı. Tarihi Yıldırım Spor’un da kurucuları arasındaydı.

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CEMAATTEN BAŞSAĞLIĞI

Türk Yahudi toplumunun Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada da “Türkiye’mize ve toplumumuza uzun yıllar özveri, sevgi, inanç ve tüm benliğiyle hizmet etmiş, TYT başkanımız, onursal başkanımız, hepimizin hocası, vefa timsali, örnek insan Bensiyon Pinto’muzu kaybettik. Ailesine, dostlarına, Türkiye’mize başsağlığı dileriz” denildi.

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#Bensiyon Pinto#Türk Yahudi Toplumu#Ölüm

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