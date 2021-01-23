Gül’den ‘en ağır ceza’ vurgusu

Bakan Gül, dün Gaziantep temasları sırasında bir soru üzerine, kanunların insanların ihtiyaçlarına göre çıkarılacağını söyleyerek, kişilik onurunu zedelemeyi engelleyecek ne gibi tedbirler alınması gerekiyorsa bunların konuşulacağını aktardı. Gül, yargı dağıtımı merkezinin sosyal medya değil mahkemeler olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Kadınların onuru her şeyin üstündedir. Hele ki annelerimiz, başımızın tacıdır. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun çok muhterem validelerine yapılan bu hayasız saldırıları kınıyorum. Bu alçak, insanlık dışı ifadeleri kullanan kişinin de hukuk önünde hak ettiği en ağır cezayı bulacağına inanıyorum. Hukukun, yargının bu anlamda hak ettiği cezayı vereceğine inancımız tamdır. Bakanımızın muhterem validelerine de acil şifalar diliyorum. Hiç kimsenin annesine, eşine, çocuklarına, ailesine küfretme, kötü söz söyleme hakkı yoktur. Kimin ailesi olursa olsun en ağır şekilde kınama, bu tür yakışıksız ifadeleri engellemek hepimizin görevidir.”

AYM KARARI BAĞLAYICI

Bakan Gül, Anayasa Mahkemesi’nin eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’na ilişkin yeniden ‘hak ihlali’ kararıyla ilgili de Anayasa Mahkemesi´nin verdiği kararların bağlayıcı olduğunu söyledi. Bakan Gül, “Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararlar bildiğiniz gibi bağlayıcıdır. Anayasa hükmü de bunu gerektirmektedir. Hukukun üstünlüğü anlamında olması gereken Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulamasıdır” dedi.