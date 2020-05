Gülce İsminin Anlamı Nedir? Gülce Ne Demek?

Gülce Farsça bir kelime olup, dilimize de Farsçadan girmiştir. Kız çocuklarına verilen bir isim olan Gülce ismi gül gibi ve güle benzeyen anlamlarını taşımaktadır.

Gülce isminin Anlamı

Türk Dil Kurumu sözlüklerine bakıldığında birçok kelimenin anlamı belirtilmiştir. Fakat Gülce kelimenin ne anlama geldiği Türk Dil Kurumu sözlüklerinde açıklanmamıştır. Farsça kökenli bir kelime olan Gülce ismi kız çocuklarına konulan bir isimdir. Anlamını pek çok kaynaktan bulmak mümkündür. Ülkemizde çok sevilen ve çok tercih edilen isimlerden de birisidir. Gülce ismi güle benzeyen, gül gibi manaları taşımaktadır.

Gülce isminin özellikleri ise her konuda aktif ve entelektüel kişiliğe sahiplerdir. Araştırmayı ve öğrenmeyi severler. Yeni bilgiler öğrenmek her zaman hoşlarına gider. Ayrıca geleceği görebilen insanlardır. Parasal konularda ise iyi yatırım yaparlar. Çalışmayı seven ve kendi ayakları üzerinde durabilen kişilerdir.

Aktif ve atak bir kişiliğe sahip insanlardır. Sezgileri kuvvetlidir. Birçok konu ile ilgilenmeyi seveler. Çevrelerinde her zaman farklı insanlar olsun isterler. Atak olmalarının yanı sıra iyi ve hoşgörülü kişilerdir. Bu sebeple iyilik yapmayı çok severler. Açık sözlü bir yapıya sahiplerdir. Seyahat etmeyi çok severler. Duyguları mantıklarının her zaman önüne geçer.