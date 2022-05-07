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Gülben Ergen hayranlarını korkuttu! Sahnede bir anda yere yığıldı

#Gülben Ergen#Konser#Bayılma

Düzcespor'un şampiyonluk kutlamaları sırasında sahnede bayılan, kısa süren tedavisinin ardından sahneye çıkan Gülben Ergen, yeniden fenalaşınca hastaneye kaldırıldı, konser iptal edildi.

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Düzcespor'un şampiyonluk kutlaması etkinlikleri kapsamında, ünlü sanatçı Gülben Ergen sahne aldı. Yüzlerce kişinin doldurduğu alanda sahneye çıkan Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği sırada, elbisesine basıp düşünce baygınlık geçirdi. Sanatçıya ilk müdahaleyi sahnede bulunan ekibi ve alandaki sağlık ekipleri yaptı. Tansiyonu düştüğü öğrenilen Gülben Ergen, baygın vaziyette ambulansa taşındı. Sahnenin ışıkları ise hemen söndürüldü. Sağlık ekipleri sanatçının müdahalesini konser alanında, ambulans içinde yaptı. Tansiyonu düştüğü öğrenilen sanatçıya serum takıldı. Yaklaşık 20 dakika süren müdahalenin ardından sanatçı seyircilere, "Anlayışınız için teşekkür ediyorum, kaldığımız yerden devam ediyorum" dedi.

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İKİNCİ KEZ FENALAŞTI

Yaklaşık iki şarkı daha söyleyen Gülben Ergen, ikinci kez fenalaşınca hemen ambulansa alındı. Ünlü sanatçı, ikinci müdahalesinin ardından Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sanatçının ekibi de hastaneye geldi. Gülben Ergen'in testlerinin yapıldığı öğrenildi.

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Sanatçının düşmesi ve bayılması ise kameralara an be an yansıdı.

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#Gülben Ergen#Konser#Bayılma

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