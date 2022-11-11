Gülbahar’ı duyun

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Antalya’nın Serik ilçesinde geçen yıl 17 Aralık gecesi Yılmaz Naryaprağı (49), eski eşi Gülbahar Güzeloğlu’nun yaşadığı evi bastı. Gülbahar Güzeloğlu’nun birlikte yaşadığı Remzi Kerpiç’i (51) tabancayla vurup öldüren Yılmaz Naryaprağı, eski eşi ve oğlu Furkan’ı ise yaraladı. Olayın ardından kaçan Yılmaz Naryaprağı, Denizli’de yakalandı. Serik’e getirilen Yılmaz Naryaprağı tutuklanırken, olay sırasında yanında bulunduğu ve kendisine yardım ettiği öne sürülen oğlu Ramazan Naryaprağı ise adli kontrolle serbest kaldı.



Hazırlanan iddianamede her iki şüphelinin de ‘tasarlayarak kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması istendi. Soruşturma sırasında eski eşi ve ailesinin kendisini ölümle tehdit ettiği iddiası üzerine Gülbahar Güzeloğlu koruma altına alınarak adresi değiştirildi. İddianame 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.



‘BALTAYLA SALDIRDI’



Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Yılmaz Naryaprağı salonda hazır bulunurken, tutuksuz sanık Ramazan Naryaprağı ise SEGBİS aracılığıyla katıldı. Adresi değiştirilen Gülbahar Güzeloğlu da SEGBİS aracılığıyla tanıklık yaptı. Sanık Yılmaz Naryaprağı, 5 çocukları olan eşiyle anlaşmalı boşandıklarını anlattı. Yılmaz Naryaprağı, Gülbahar Güzeloğlu’nun yanında kalan oğlu Furkan’ı da almak istediğini belirterek, “Gülbahar baltayla bana saldırdı. Bu sırada Remzi beni yumrukladı ve kapıya doğru götürürken yere düştü. Ben baltayı almaya çalışırken kafasına denk geldi” diye konuştu.



‘ÇOCUĞUMU ÖLDÜRÜP ATTILAR’



Duruşmada tanık olarak dinlenen Gülbahar Güzeloğlu’nun söyledikleri ise kan dondurdu. Gülbahar Güzeloğlu ifadesinde, “Ben Yılmaz’la evlendiğim gün aslında sadece onunla evlenmedim. 4 tane kaynım vardı, 5 kişiyle evlendim. İlk evlendiğim günden itibaren bana tecavüz ettiler. Bir çocuğumun kimden olduğu belli değil diye öldürüp attılar” dedi. Yılmaz Naryaprağı’nın sürekli kumar oynadığını anlatan Gülbahar Güzeloğlu, “Yılmaz kumar oynadığı için beni satıyordu. Remzi bana sahip çıktı. 11 yıl boyunca geçimimi sağladı” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Yılmaz Naryaprağı’nın tutukluluk halinin devamına, sanık Ramazan Naryaprağı’nın da tutuklanmasına, dosyadaki eksiklerin tamamlanarak duruşmanın ertelenmesine karar verdi.