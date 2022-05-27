Gülaltay’ın işyerinde silahlı çatışma

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Minibüsten inen Furkan Taş ile birlikte 1 kişi, Gülaltay’ın park halindeki aracına ateş açtıktan sonra işyerinin kapısını kırdı ve içeri girip, ateş etmeye devam etti. Taş, işyerinin ikinci katına çıkarken, içerideki Gülaltay’ın korumalığını yapan E.Ö. silah seslerine uyandı ve tabancasını çıkararak karşılık verdi. Taş yaralanırken, diğer saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Furkan Taş’ın öldüğünü belirledi. Koruma E.Ö. polis tarafından gözaltına alınırken, diğer saldırgan aranıyor.