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Gülaltay’ın işyerinde silahlı çatışma

#Semih Tufan Gülaltay#Akın Birdal#Maltepe
Gülaltay’ın işyerinde silahlı çatışma

İnsan Hakları Derneği eski Genel Başkanı Akın Birdal’a 12 Mayıs 1998 tarihinde yapılan silahlı saldırının azmettiricisi Semih Tufan Gülaltay’ın Maltepe Aydınlıkevler Mahallesi’ndeki işyerinin önüne dün saat 03.00’te bir minibüs yanaştı.

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Minibüsten inen Furkan Taş ile birlikte 1 kişi, Gülaltay’ın park halindeki aracına ateş açtıktan sonra işyerinin kapısını kırdı ve içeri girip, ateş etmeye devam etti. Taş, işyerinin ikinci katına çıkarken, içerideki Gülaltay’ın korumalığını yapan E.Ö. silah seslerine uyandı ve tabancasını çıkararak karşılık verdi. Taş yaralanırken, diğer saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Furkan Taş’ın öldüğünü belirledi. Koruma E.Ö. polis tarafından gözaltına alınırken, diğer saldırgan aranıyor.

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#Semih Tufan Gülaltay#Akın Birdal#Maltepe

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