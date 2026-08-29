Güçlü olmaya mecburuz

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HALİÇ Kongre Merkezi’nde, Mevlid-i Nebi Haftası Programı’nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi: “Bu manevi iklimde sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum, milletimizin ve İslam aleminin Mevlid-i Nebi Haftası’nı canı gönülden tebrik ediyorum.

İSRAİL HER YOLU DENİYOR

Aktörler ve senaryolar değişse de iyi ile kötünün mücadele ettiği ve sonunda inşallah iyilerin galip geleceği tarihi bir dönemi yaşıyoruz. Soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze’de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor. Sadece Filistin’de milyonlarca kardeşimiz en temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde, çok zor şartlar altında hayatta kalmanın mücadelesini veriyor. Lübnan’da aynı şekilde 1.3 milyon kardeşimiz İsrail yönetiminin saldırıları sebebiyle evini barkını terk etmek zorunda kaldı. Dört binden fazla insan öldürüldü, çoğu çocuk ve kadın 12 bini aşkın Lübnanlı yaralandı. İsrail’in savaş bağımlısı mevcut hükümeti bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her yolu deniyor. Siyonist, işgalci, soykırımcı ideoloji sadece komşularının huzuruna kastetmiyor.

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HEP BERABER YÜRÜYELİM

Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor. Biz de Siyonizm’in yayılmacı emellerine dikkat çekerken bunu kendimiz için değil, hangi inanca mensup olursa olsun bölgedeki tüm halklar adına, insanlık cephesi adına yapıyoruz. Yakın tarihte Hitler’e, Pol Pot’a ve diğer gözü dönmüş zalimlere yönelik sessizliğin bedelini maalesef siviller ödemek zorunda kaldı. Ne yazık ki o dönemde insanlık olan biteni seyretmekte kaldı. Bugün aynı hata Gazze’de, Batı Şeria’da, Lübnan’da tekrarlanıyor. Soykırım şebekesinin bu kural, hukuk, ilke, değer, sınır tanımaz politikalarına dünyadan gerekli reaksiyon gösterilmiyor. Ne küresel yapılar ne de uluslararası toplum, dün olduğu gibi bugün de katliamların önüne geçecek güçlü bir irade ortaya koyamıyor. Şu gerçeğin artık fark edilmesi gerektiğine inanıyorum. Müslümanlar olarak başkalarına umut bağlamakla hiçbir yere varamayız. Biz güçlü olmak, caydırıcı olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için, ittifakta hayır vardır diyor hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında ittifakları büyütmeye, ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz.

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Müslümanlar olarak birbirimize inanarak, birbirimize dayanarak, omuz omuza yürek yüreğe vererek istikbale hep beraber yürüyelim istiyoruz. Bütün çabamız ittifak ve ittihadın sağlanması içindir. Bütün gayretimiz coğrafyamızda huzur ve güven ikliminin inşası içindir. İnşallah gücümüzün yettiği kadar vahdet için, uhuvvetin tesisi için, İslam aleminin birlik ve bütünlük içinde hareket etmesi için elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Sadece yakın ve uzak coğrafyalarda değil, kendi ülkemizde de esasen bu şuurla siyaset yapıyor, 86 milyonun kardeşliğini ve kaderdaşlığını daha da güçlendirmenin yollarını arıyoruz.”

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Programın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş tablo hediye etti.