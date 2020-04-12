Güçlü Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Güçlünün Eş Anlamlısı

Türk Dil Kurumuna göre güçlü kelimesinin eş anlamlısı olarak ‘kuvvetli’ sözcü karşımıza çıkıyor. Yazılışları ve okunuşları farklı olan bu iki kelime aynı anlamı üzerinde günlük yaşamda kullanılabilmektedir.

Güçlünün Eş Anlamlısı

Güçlü kelimesi pek çok değişik amaç doğrultusunda gündelik yaşamın en önemli sözcükleri arasında yer alır. Farklı yerlerde değerlendirilen bu kelime için eş anlamlı olarak ‘kuvvetli’ sözcüğü kullanılabilir. Özellikle herhangi bir makale içerisinde ya da konuşurken gerekli olduğu noktalarda sürekli güçlü kelimesini kullanmak yerine, kuvvetli sözcüğü değerlendirilebilir.

Güçlü kelimesinin anlamı ise ‘gücü olan’ şeklinde tanımlanmaktadır. Açıklamalı olarak ise genel anlamıyla herhangi bir durum karşısında maddi ve manevi şekilde kuvveti yeten biçiminde tabir edilmektedir. Hem güçlü hem de kuvvetli kelimelerini aynı anlamı ifade etmesi suretiyle rahatlıkla kullanabilirsiniz. Türk Dil Kurumu'na göre iki kelime de birbirini anlam açısından karşılamaktadır.