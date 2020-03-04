Güçlü kadınlar öncü olacak

Erdoğan, yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Milletimiz tarihin hiçbir döneminde bağımsızlığını kaybetmemiştir. Bugün de aleyhimize oynanan tüm oyunlara rağmen, bulunduğumuz coğrafyada dimdik ayakta kalmaya devam edeceğiz. Ve bu yürüyüşte, güçlü Türk kadınları, ülkemizi 21. yüzyılın parlayan yıldızı yapacak öncüler olacaklar. Artık tüm kadınlarımız, kılık kıyafetine, etnik aidiyetine bakılmaksızın, hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan eğitim ve iş hayatına katılabilmektedir. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimizi, birbirimize omuz vererek yakalayabileceğimize inanıyorum. O nedenle bilhassa karar verici mekanizmalarda kadınlarımızın sayısının hızla artmasını diliyorum.” Programda konuşan Türkiye’nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller de “Diyorlar ya ‘İdlib’de ne yapıyoruz’ diye. Eğer onlar olmazsa içeriyi korumanız mümkün değildir” diye konuştu.

Emine Erdoğan, programında kendisine eşlik eden eski Başbakan Tansu Çiller’le birlikte Cumhuriyet Müzesi’nde Mustafa Kemal Atatürk, annesi Zübeyde Hanım ve kardeşi Makbule Hanım’ın özel eşyalarının yer aldığı sergiyi de gezdi.