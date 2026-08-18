Güçlü El Nino geliyor: Hem Afrika hem Basra etkisi! 10 gün boyunca sürecek | Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurdun doğu ve güney kesimlerinde yerel sağanak yağışlar devam ederken, AKOM beklenen sıcak hava dalgası için net tarih verdi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BU BÖLGELERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ile Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye, Kayseri'nin doğusu, Sivas, Kastamonu'nun güneyi, Tokat, Ordu, Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların yerel olarak etkili olması beklendiğinden yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

7-10 GÜNLÜK DÖNEM BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

AKOM’un internet sitesinde yayımlanan hava tahmin raporunda sıcak hava dalgasına karşı uyarı yapıldı. AKOM’un son verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakını hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına giriyor. Bu sistemin önümüzdeki 7-10 günlük dönem boyunca etkili olması bekleniyor. Sistem nedeniyle hafta boyunca havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hâkim olacağı bildirilirken, sıcaklıkların hafta başından itibaren artışa geçerek perşembe gününe kadar 34-36 derece aralığına yükseleceği öngörülüyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) verileri ise El Nino'nun, Ağustos-Ekim 2026 sezonunda küresel iklim modellerine hakim olabileceği ve bu durumun dünyanın büyük bölümünde normalin üzerinde sıcaklık olasılığını artırırken, yağış modellerinde değişikliklere yol açabileceğine dikkati çekiyor.

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El Nino'ya ek olarak, Hint Okyanusu'nun batısının normalden daha sıcak, doğusunun ise normalden daha soğuk olduğu bir örüntü olarak tanımlanan Pozitif Hint Okyanusu Dipolü oluşması da bekleniyor.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, giderek güçlenmesi beklenen El Nino'nun küresel sıcaklıklarda yukarı yönlü sıçramaya neden olabileceğini belirterek, "Pozitif Hint Okyanusu Dipolü'nün aynı döneme denk gelmesi ki bu çakışma, iki sistemin etkilerini birbirine ekleyerek bölgesel risklerin geçmiş dönemlere kıyasla daha keskin yaşanmasına zemin hazırlıyor." dedi.

Prof. Dr. Levent Kurnaz, verilerin El Nino'nun dikkati çeken bir hızlanma sürecine girebileceğini gösterdiğini söyledi.

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Ağustos-ekim ayları için öngörülen 2,9 dereceyi aşan El Nino tahmininin gerçekleşmesi halinde, 1997-1998 ve 2015-2016 gibi tarihe geçmiş güçlü El Nino olaylarıyla kıyaslanabilen ve öncekilerden daha güçlü bir olaydan söz edilebileceğini belirten Kurnaz, gelecek aylarda küresel sıcaklık ve yağış normallerinde belirgin değişiklikler görüleceğini ifade etti.

Nino 3.4'ün bilinçli seçilen bir bölge olduğunu aktaran Kurnaz, "Hem El Nino'nun okyanus ısınması sinyalinin en net göründüğü hem de atmosferle etkileşimin en güçlü olduğu kesim burası. Doğu Pasifik'e daha yakın bölgeler ısınmayı erken yakalar ama atmosferik tepkiyi zayıf verir. Nino 3.4 ise hem ısınmayı hem de bu ısınmanın tropikal yağış kuşağını nasıl kaydırdığını aynı anda yansıtıyor. Bu yüzden yıllardır WMO başta olmak üzere tüm iklim merkezleri El Nino'yu resmi olarak izlerken referans noktası olarak bu bölgeyi kullanıyor." dedi.

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BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 32°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ADANA °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kayseri'nin doğusu ile Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

NİĞDE °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kastamonu'nun güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu,

RİZE °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 32°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu