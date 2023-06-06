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Güçlü aile vurgusu

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#AİLE Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Mahinur Özdemir Göktaş#Derya Yanık
Güçlü aile vurgusu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 07:00

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, görevi törenle Derya Yanık’tan devralırken özetle şunları söyledi:

GENÇLİĞİYLE BÜYÜTECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Türkiye vatandaşlarına tek tek ulaşan ve dünyada örnek gösterilen bir ülke. Güçlü birey, güçlü aile ve güçlü Türkiye’ye olan inancımızı özellikle vurgulamak istiyoruz. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, şehit ve gaziler ile ilgili çalışmalarımızı da yüzyıl vizyonumuzla yürüteceğiz. Sosyal refahın adaletli biçimde paylaşılması için tüm paydaşlarla çalışacağız. Bu bakanlık, kimsesizlerin kimsesi olma yükümlülüğünü yerine getiren bir bakanlık. Bakanlığım dünyada ve Türkiye’de sosyolojik dönüşümün en keskin ve en hızlı olduğu zamana denk geldi. O nedenle geleceği de kurgulamak, önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkacak meseleleri öngörüp hazırlık yapma zorunluluğu olan bir yer burası. 18 yaş altı 22 milyon çocuğumuz var. Engellilerimiz var, yaşlılarımız var. Kuşak farkının iki kardeş arasında yaklaşık 4 yıla indiği bir dönemi yaşıyoruz. Çok önemli bir başlık da aile. Ailenin inşasında bakanlık olarak yapılması gerekenleri yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.”

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Derya Yanık ise görevi Göktaş’a devretmekten mutluluk duyduğunu belirterek, “Sayın Bakanımızın geçmişte yaptığı çalışmalarla, enerjisiyle, gençliğiyle, şu anda bulunduğu noktayı çok geliştirerek, dönüştürerek büyüteceğinden kuşkum yok. Bakanımızın yolu açık olsun, kolaylıklar diliyorum” dedi.

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#AİLE Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Mahinur Özdemir Göktaş#Derya Yanık

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