Güçlendirme değil yenileme

Erdoğan konuşmalarında şunları söyledi: “Son 8 yıldır İzmir’de riskli yapı olarak tespit edilen 20 bine yakın binadan 18 bine yakınının yıkımını gerçekleştirdik. Şehirdeki kentsel dönüşüm sürecini vatandaşlarımızın rızası alınarak mümkün olduğu kadar yerinde ve hızlıca yürütmeyi hedefliyoruz.

Depremden 10 ay sonra 2021’in Ağustos ayı itibarıyla konutların teslimine başlıyoruz. Etaplar halinde 5 bin konutu teslim edeceğiz. Kentsel dönüşüm kapsamında bugüne kadar İzmirli vatandaşlarımız için 254 milyon lirası riskli yapı kira yardımı olmak üzere, 406 milyon liralık kaynak kullandık. Afetlere hazırlık amacıyla 81 ilimizin ve 922 ilçemizin tamamındaki riskli binaları kentsel dönüşüm kapsamına aldık.

Şahsen ben güçlendirmekten değil, yenilemeden yanayım ve vatandaşlarıma ‘Güçlendirmeyi değil, gelin yenilemeyi tercih edelim’ derim. Hem proje bazında hem de yenilemeyle daha farklı daha güçlü bir imkâna sahip olacağımıza inanıyorum.”

BUGÜN DE YARIN DA KAYYUM ATARIZ

Devletimizin şehrimize hizmet verilsin diye gönderdiği kaynağı terör örgütüne peşkeş çekerek Hakkârili kardeşlerimi mağdur edenlere göz mü yumacaktık? ‘Kayyum, kayyum’ diye ortalığı inletenlerin bir günden bir güne bu çarpıklığa karşı tek laf ettiklerini duydunuz mu, duyamazsınız. Çünkü bunların işi milletimizin hakkını, hukukunu, menfaatini savunmak değil, kendi karanlık günlerine malzeme üretmektir. Üretimin durduğu, Kandil’e devletin verdiği paranın gönderildiği, hizmetin olmadığı bu yerlere biz bugün de yarın da kayyum atamaya devam edeceğiz.

BAŞKA YERDE RASTLANMAZ

PKK’lı teröristlerin hakkını savunmak için dünyayı ayağa kaldırmayı bilirler. FETÖ’cülere destek vermek için yollara dökülmeyi bilirler. Ankara’dan İstanbul’a teröristlerle yürümeyi de bilir bu Bay Kemal. Türkiye düşmanlarının verdikleri her malzemenin üzerine atlamayı da iyi bilirler. Ülkenin, milletin hakkını savunmaya geldiğinde ‘Bizim işimiz karşı çıkmak’ aynen bunu söylüyor.

TÜRKİYE’Yİ ZİRVEYE ÇIKARALIM

2023 yeni müjdelerin yanı sıra köhne muhalefet anlayışının da tasfiye edildiği yıl olacak. Bunun için 84 milyonun her birini tarihi bir görev bekliyor. Yeni anayasamızla, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefimizle, bölgesel ve küresel güç merkezi olma iddiamızla, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasına hep birlikte dört elle sarılalım. Gelin denizlerden uzaya kadar ülkelerin rekabet içerisinde olduğu her yerde Türkiye’yi zirveye çıkaralım.