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Haber Giriş: 31.03.2020 - 13:59,Son Güncelleme:/

Güç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

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Güç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
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Kendi anlamı içerisinde güç kelimesi en çok kullanılan sözcüktür. Ancak amaca uygun şekilde farklı eş anlamları üzerinden de değerlendirilebilir. Birçok kişi bu konuda internet üzerinde araştırma yapmakta, eş anlamlarını öğrenmeye çalışmaktadır. Peki, güç kelimesinin eş anlamlısı nedir? TDK’ya göre güç kelimesinin eş anlamlısı.

Latince üzerinden Fransızcaya geçen ve Fransızca aracılığı ile Türkçeye yerleşen güç kelimesi, cümle içerisinde çok sık kullanılan bir sözcüktür. Aynı zamanda kendi eş anlamları üzerinden de mecazi ya da gerçek anlamıyla değerlendirilir.

 Güç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Güç kelimesinin eş anlamlısı ‘kuvvet’ olarak değerlendirilir. Birbirlerini tam olarak tamamlayan bu iki kelime farklı cümlelerde rahatlıkla kullanılabilir. Ancak güç kelimesi aynı zamanda pek çok farklı kelime üzerinden de tanımlanabilmektedir. Bunlar içerisinde çetin, kudret, zor ya da müşkül gibi farklı kelimeler bulunmaktadır.

 TDK’ya Göre Güç Eş Anlamlısı

 Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında güç eş anlamlısı ‘kuvvet’ olarak görünüyor. Bu kelime üzerinde cümle içerisinde rahatlıkla kullanılabilir. Hem güç kelimesi hem de kuvvet sözcüğü gerçek ya da mecazi anlamda değerlendirilebilir.

 

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