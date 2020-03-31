Latince üzerinden Fransızcaya geçen ve Fransızca aracılığı ile Türkçeye yerleşen güç kelimesi, cümle içerisinde çok sık kullanılan bir sözcüktür. Aynı zamanda kendi eş anlamları üzerinden de mecazi ya da gerçek anlamıyla değerlendirilir.

Güç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Güç kelimesinin eş anlamlısı ‘kuvvet’ olarak değerlendirilir. Birbirlerini tam olarak tamamlayan bu iki kelime farklı cümlelerde rahatlıkla kullanılabilir. Ancak güç kelimesi aynı zamanda pek çok farklı kelime üzerinden de tanımlanabilmektedir. Bunlar içerisinde çetin, kudret, zor ya da müşkül gibi farklı kelimeler bulunmaktadır.

TDK’ya Göre Güç Eş Anlamlısı

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında güç eş anlamlısı ‘kuvvet’ olarak görünüyor. Bu kelime üzerinde cümle içerisinde rahatlıkla kullanılabilir. Hem güç kelimesi hem de kuvvet sözcüğü gerçek ya da mecazi anlamda değerlendirilebilir.