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Gündem
Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
Haber Giriş: 07.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Gübre kamuflajlı zehir

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Gübre kamuflajlı zehir
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İstanbul’da polis ekipleri, bugüne kadarki en büyük kokain kaçakçılığından birine geçit vermedi.

Kolombiya’dan yola çıkarılan kuru yük gemisi 30 Eylül’de Ambarlı Limanı’na yanaşınca gemiye ve İstanbul’daki adreslere operasyon düzenlendi. Gemide yapılan aramada 6 konteynerde çuvallar içinde 119 ton gübre bulundu. İncelemede gübrenin içine karıştırılmış toplam 228 kilo 438 gram kokainin olduğu tespit edildi. Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığının Türkiye’deki elebaşları Ş.Z. ve M.D. ile birlikte 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan ‘Doktor’ lakaplı İngiliz vatandaşı A.M.’nin gübrelerin içine karıştırılmış kokaini laboratuvar ortamında ayrıştıracak kişi olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında İngiliz A.M. ile elebaşılar Ş.Z. ve M.D.’nin de bulunduğu 9 kişi, tutuklandı. 

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