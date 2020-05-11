GSS nedir, 2020 yılında GSS ödemesi ne kadardır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Haftası’na özel, Türkiye’deki Sosyal Güvenlik alanında yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiler verdi.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Genel Sağlık Sigortası’na tüm vatandaşların erişim sağladığını anımsatarak, “Sosyal güvenceniz yoksa sadece aylık 88.29 TL prim ile tüm aileniz GSS kapsamında. 18 yaş altı tüm çocuk ve gençlerimiz koşulsuz şartsız GSS kapsamında.” ifadelerine yer verdi.

2.421 sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda hizmet verildiğini belirten Bakan Selçuk, acil vakalar, trafik ve iş kazaları, analık, yenidoğan bebekler ve madde bağımlılığı gibi hallerde de hiçbir şart aramaksızın sağlık hizmeti sunulduğunu bilgisini paylaştı.

2020 yılı için GSS Prim tutarı ne kadardır?

Geliri brüt asgari üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı brüt asgari ücretin %3’ü tutarındadır. Bu nedenle 2020 yılı için bu kapsamdaki kişilerin ödeyeceği prim tutarı aylık 88,29 TL’dir.

2020 YILINDA GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINAN İLAÇ SAYISI 8.976’YA ULAŞTI

Geri ödeme listesindeki ilaç ve sözleşmeli eczane sayısındaki gelinen noktayı da paylaşan Bakan Selçuk, 2002 yılında geri ödeme listesindeki ilaç sayısının 5.423 iken, 2020 yılında geri ödeme listesine alınan ilaç sayısının 8.976’ya ulaştığını ifade etti.

GSS NEDİR?

Genel sağlık sigortası (GSS); kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı, ifade etmektedir.

Reformdan önce sosyal güvenlik kuruluşları farklı olduğu gibi sigortalılar sadece mensup oldukları sosyal güvenlik kuruluşunun verdiği sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyordu. Herkesin sağlık hizmetlerine eşit şekilde erişme imkânı yoktu.

Genel sağlık sigortası ile kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak hastalık riskine karşı, toplumun bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanması sağlanmıştır.

Kanundan önce ülkemizde bazı kesimler sağlık hizmetlerinden yararlanma yönünden sosyal güvenceden yoksun bulunmakta idi. Öte yandan, çeşitli sosyal güvenlik kuruluşlarınca üyelerine çeşitli miktar ve nitelikte sağlık sigortası yardımları yapılmakta ve bu yardımlar arasında norm birliği bulunmamakta idi. Yasa ile norm ve standart birliği sağlanmıştır.

Ülkemizde dağınık yapıda olan ve yararlanma koşulları birbirinden oldukça farklı ve erişimi bütün nüfusa yaygınlaşmamış bulunan sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlar uzun yıllar tartışılmış, çözümü için de değişik tarihlerde yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Bütün bu gayretlere rağmen tüm nüfus sağlık güvencesi yönünden kapsam ve koruma altına alınamamıştır. Reform ile tüm nüfus kapsam altına alınmıştır.