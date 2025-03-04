GSM dolandırıcıları nefes alamayacak... Tele-çakallara ‘yargı kıskacı’

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Vatandaşın başına bela olan, her seferinde yeni bir yöntem bulup binlerce kişiyi kandıran dolandırıcılar artık nefes alamayacak. Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan 10. Yargı Paketi’yle bilişim sistemi üzerinden hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarına engel olmak için bir dizi düzenleme yapılacak. İşte paketle gelecek bazı yenilikler:

GSM HATTI KESİLECEK: Bilişim suçlarında kullanılan GSM hattı hâkim kararıyla kesilecek.

HESAP ASKIYA ALINACAK: Dolandırıcıların hesapları banka veya savcı talimatıyla üç güne kadar askıya alınacak.

HATTINI VERENE CEZA: GSM hattını bir başkasının kullanımına veren kişiye 5 bin lira idari para cezası uygulanacak. Abonelik kayıtları güncellenecek. Güncellenme yapmayan operatörlere, güncellenmeyen abone başına 20 bin lira idari para cezası verilecek.

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ABONELİK ÇİPLİ KİMLİKLE: GSM aboneliği ancak elektronik kimlik doğrulama kabiliyetine haiz çipli kimlik belgeleri ile yapılabilecek. Bir telefon cihazında en fazla üç farklı GSM hattı kullanabilecek. Vatandaşlar en fazla üç, yabancılar en fazla bir GSM hattına sahip olabilecek.

YABANCILARA FARKLI KOD: Yabancılara verilen hatların ayrı bir kod ile belirgin hale getirilmesi sağlanacak. Yabancılara ait mevcut hatların tam, doğru ve güncel bilgelerden oluşup oluşmadığını teyit için operatörlere altı ay süre tanınacak.

DURUŞMALARA EN FAZLA 2 AY ERTELEME

- 10. Yargı Paketi’yle yargılama süreçlerinin de hızlandırılması amaçlanıyor. Şubat ayı itibarıyla devam eden dosya sayısı 11 milyon 858 bin 779 olurken, yargılama sürelerini kısaltacak düzenlemeler yapılacak. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, artık bazı davalar için doğrudan temyiz sistemi getirilecek.

TEMYİZ SÜRESİ 6 AY

İstinaf ve temyiz süreleri 6 aya indirilecek. Duruşmalar kesintisiz yapılacak. İstanbul başta, aylar sonraya atılan duruşmalar zorunlu haller dışında en fazla 2 ay sonraya ertelenebilecek. Davaların sonuçlanma süreleri kısaltılacak. Yargılamaların makul sürede tamamlanması için Adalet Komisyonları’na görev ve sorumluluk verilecek. Yargılama faaliyetlerini destekleyici yapay zekâ sistemleri geliştirilecek.

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İHTİSAS MAHKEMELERİ

Çevre, sağlık, sigorta, trafik, iş kazası mahkemeleri gibi yeni ihtisas mahkemeleri kurulacak. Uyuşturucu kullanma ve ticaret suçuna ilişkin ihtisas mahkemeleri belirlenecek. Dava yükü anlık takip edilecek. Yeni adliye ve mahkemeler, ihtiyaç durumunda derhal ihdas edilecek.

İKİ YENİ BİRİM KURULACAK

- Performans verimliliğini takip için bakanlık bünyesinde Adalet Teşkilatı Performans ve Verimliliği Daire Başkanlığı kurulacak. Hâkimler ve Savcılar Kurulu bünyesinde ise Yargı Teşkilatı Performans ve Verimliliği Birimi oluşturulacak.

ATM KAYITLARI 2 YIL SAKLANACAK

- Yeni düzenlemeler kapsamında, dolandırıcılıkla etkin mücadele için savcının veya mahkemenin bankalardan talep ettiği belge ve bilgilerin on gün içinde gönderilmesi zorunla hale getirilecek. ATM kamera kayıtlarının saklanma süresi 6 aydan iki yıla çıkarılacak.

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İNTERNET BANKACILIĞI

Elektronik ödeme kuruluşlarının müşterilerinin kimliğini fotoğraf, yüz tanıma veya parmak izi gibi biyometrik yöntemlerle belirlemeleri şartıyla hesap açmaları düzenlemesi yapılacak.