GS’de kuralar tamam

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Bu yıl 9 bin 502 kişinin başvurduğu kuranın çekimi Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştirildi. Kazanan 50 öğrenci Galatasaray İlkokulu’nda ücretsiz olarak eğitim görecek. Piyango yöntemiyle düzenlenen kuraya İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Cüneyt Kamacı, Beyoğlu 22’nci Noter Vekili Burcu Akdeniz, Galatasaray Lisesi Müdür Başyardımcısı Sabriye Açıkalın ve Galatasaray İlkokulu Müdür Yardımcısı Derya Şencan da katıldı. Veli ve öğrencilerin alınmadığı çekiliş, internet üzerinden canlı olarak yayınlandı. Kura çekimi sırasında 4 küreden düşen üzerinde 0’dan 9’a kadar rakamların yazılı olduğu topların oluşturduğu 4 basamaklı sayılar kazanan öğrencileri belirledi. Kura sırasında herhangi bir yedek listenin oluşturulmayacağı da belirtildi.

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7 KEZ TEKRARLANDI

Kurada 1, 19, 21, 42 ve 47’nci adayların belirlenmesi sırasında bazı kürelerden top düşmedi. 1’inci aday belirlenirken bu durum iki kez yaşandı. 8’inci adayın belirleneceği sırada ise kürelerden düşen toplar, başvuran aday sayısı olan 9 bin 502’den yüksek bir sayıda çıktığı için o çekiliş de tekrarlandı. Kazananlar listesi www.gsl.gsu.edu.tr ve www.gsi.gsu.edu.tr adresindeki web sitelerinden yayınlandı. Kura sonucunda kayıt hakkı kazanan öğrencilerin velileri 24, 25 ve 27 Temmuz tarihlerinde şahsen kayıt beyanında bulunacak. 27 Temmuz saat 16.00’ya kadar ön kayıt beyanında bulunmayanların kayıt hakkı düşecek. Böylece 50 kişilik kontenjanın dolmaması halinde 28 Temmuz’da Kura tekrarlanacak.