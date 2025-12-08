GS’de 50. yıl madalyası

Haberin Devamı

Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı Muharrem Yılmaz, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak’ın yanı sıra 50’nci ve 25’inci yıl mezunlarının temsilcilerinin konuşma yaptığı törende Atatürk’ün 2 Aralık 1930’da okula yaptığı ziyaret de anıldı.

ATA’NIN ZİYARETİ

Atatürk’ün okula yaptığı ziyaretlere dair bir gösterim gerçekleştirilen törende Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı Muharrem Yılmaz, “Atamızın 95 yıl önce lisemizi onurlandığı ziyaret, bir okul ziyaretinin çok ötesindeydi. O gün modern Türkiye’nin kurucusu ile bu ülkenin en köklü ve seçkin okullarından biri buluşmuş. O gün Cumhuriyet’in çağdaş, özgür düşünceli bireyler yetiştirme hedefi Galatasaray’ın eğitim anlayışında umut bulmuştur. Ata’mızın ziyareti, Galatasaray camiasının Cumhuriyet’in kuruluş değerleriyle kurduğu en güçlü bağın sembollerinden biri. Bizler bu bağı bugün ve gelecekte, aynı kararlılıkla yaşatmakla sorumluyuz. Galatasaray Lisesi, bir okuldan önce bir duruşun, vicdanın, fikrin ve mirasın adı” dedi.

ÖDÜL DAĞITILDI

Törende Özhan Canaydın Spor Ödülleri de sahiplerini buldu. “Galatasaray Spor Kulübü’nün En Başarılı Amatör Sporcu” ödülü Galatasaray Spor Kulübü sporcusu İsmail Nezir’e, “Galatasaray Lisesi’nin En Başarılı Amatör Sporcusu” ödülü Ece Tombuloğlu’na, “Diğer Spor Kulüpleri En Başarılı Amatör Sporcusu” ödülü ise Mehmet Ayberk Koşak’a verildi.