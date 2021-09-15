GSB'den mesaj geldi: Binlerce öğrenciyi heyecanlandıran KYK yurt sonuçları detayı!

YURTKUR tarafından geçtiğimiz hafta alınan KYK yurt başvuru sürecinin ardından pek çok öğrenci, KYK yurt sonuçları için bekleyişe geçmişti. Bu süreçte GSB ve YURTKUR sosyal medya hesapları ve internet sitesini yakından takip eden öğrenciler, herhangi bir duyurunun olup olmadığını araştırıyordu. Bugün ise GSB tarafından gönderilen mesaj pek çok öğrencide heyecana neden oldu.

GSB MESAJI HEYECANLANDIRDI

Bakanlığın gönderdiği mesajda, "Sevgili öğrenci arkadaşım ....; GSB Yurtları içimn başvurunu aldık. Mesajın devamı için bağlantıyı tıkla" ifadeleri yer alıyordu. Ancak öğrencileri bir bölümü, bu linkin çalışmadığını ifade etti.

KYK YURT SONUÇLARI SANILDI

Mesajı KYK yurt sonuçlarına yönelik bir duyuru olarak düşünen pek çok öğrenci, sosyal medya üzerinden paylaşım gerçekleştirdi. Linkte yer alan kartın, yeni eğitim öğretim dönemine yönelik bir kutlama kartı olduğu ifade edildi.

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