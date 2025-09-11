Son dakika: KYK yurtları yerleştirme sonuçları açıklandı: Son gün 13 Eylül

Haberin Devamı

Bakan Bak, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2025-2026 akademik yılında üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için yurt başvurularının sonuçlandığını belirtti.

Başvuru sonuçlarının e-Devlet kapısı üzerinden öğrenilebileceği bilgisini veren Bak, "Hepinize hayırlı olsun. Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

KAYITLAR İÇİN SON GÜN 13 EYLÜL

GSB yurt kayıt işlemleri 13 Eylül'de sona erecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 13 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet kapısında yer alan "Yurt Kayıt İşlemleri" hizmetindeki taahhütnameyi onaylaması ve kendilerine verilen süre içinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerden veya "https://kyk.ziraatbank.com.tr" internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemesi gerekiyor.

Haberin Devamı

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için yerleştirmeler devam edecek. Öğrenciler her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri güncellenen yedek sırasını takip edebilecek.

Kayıt işlemlerinde sorun yaşayan öğrenciler, ALO GSB (444 0 472), KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK üzerinden yardım alabilecek.

Gözden Kaçmasın Üniversitelilere burs rehberi Haberi görüntüle

36 ÜLKENİN NÜFUSUNDAN FAZLA KAPASİTE

Bakan Bak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, üniversite yerleştirme süreçlerinde öğrencilerin ve ailelerinin en temel gündemlerinden birinin barınma ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek şunları söylemişti;

"GSB yurtları, öğrencilerimizin evidir, yuvasıdır. Yurtlarımız zor günlerde de aziz milletimize kapılarını açarak güçlü bir altyapıya sahip olduğunu göstermiştir. Yaşadığımız sıkıntılı günlerde hep birlikte başarılı sınavlar verdik. Pandemide 150 bini aşkın misafirimize yurtlarımızda ev sahipliği yaptık. Yangınlarda, sellerde, depremlerde ivedilikle çözüm ortaya koyarak vatandaşlarımız için yurtlarımızı hazır hale getirdik. En son yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde 483 bin 179 vatandaşımıza yurtlarımızda hizmet verdik. 36 ülkenin nüfusundan daha fazla kapasiteye, yurt altyapısına sahibiz. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde böyle bir altyapı yok."