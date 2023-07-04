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GS ilkokulunda kura dönemi

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray İlkokulu#Galatasaray İlkokulu Kura#Galatasaray Lisesi
GS ilkokulunda kura dönemi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 07:00

HER yıl binlerce velinin çocuklarını kaydettirmek için çabaladığı Galatasaray İlkokulu’nun 1’inci sınıfına başvuru randevu süreci başladı. 

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Kura randevu işlemleri 14 Temmuz’a kadar devam edecek.Kura başvuruları öncesinde https://erandevu.gsl.gsu.edu.tr adresi üzerinden veliler her öğrenci için ayrı olarak randevu almak zorunda. Ardından velilerin başvuruları randevu tarihi ve saatine bağlı olarak3-14 Temmuz tarihlerinde saat 09.00-16.30 arasında Galatasaray Lisesi’nde kabul edilecek.

50 ÖĞRENCİ ALACAK

Kuraya başvuracak adayların 30.09.2016ve 31.12.2017tarihleri arasında doğmuş ve ilkokul 1’inci sınıfa başlamamış olması gerekiyor. 1.1.2018 ve 31.3.2018 tarihleri arasında doğmuş olanlar da velilerinin çocuklarının ilkokul birinci sınıfa devam etmesini istediklerinini beyan edecekleri matbu dilekçe ile kuraya katılabiliyor. Başvurular aday öğrencinin nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi ile birlikte yapılacak. Kura sonucunda toplam 50 öğrenci okula kabul edilecek.

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GS ilkokulunda kura dönemi

CANLI YAYINLANACAK

Kura çekilişi 17 Temmuz Pazartesi günü saat 11.00’de, noter, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlkokulu yetkilileri huzurunda piyango yöntemiyle yapılacak. Çekiliş okulun YouTube hesabından canlı yayınlanacak.

KONTENJAN DOLMAZSA YENİDEN ÇEKİLECEK

- Kurayla belirlenen aday öğrencilerin velilerinin 18-19 ve 20 Temmuz tarihlerinde okula kayıt yaptırmaları gerekiyor. Kayıt beyan süresi bitiminde belirlenen 50 kişilik kontenjanın dolmaması halinde, başvuru listesindeki adaylar arasında 24 Temmuz’da yeniden aynı yerde ve aynı yöntemle kura çekilişi yapılacak.

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#Galatasaray İlkokulu#Galatasaray İlkokulu Kura#Galatasaray Lisesi

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