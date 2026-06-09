Grupların davetli listesine Meclis düzenlemesi

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Meclis Başkanlığı tarafından gruplara gönderilen yazıda, ziyaretçi sayısının salonlardaki oturma kapasitesinin iki katını geçemeyeceği belirtildi. Buna göre, Senato Salonu zemin katında 817 kişi, balkon katında 390 kişi, Büyük Grup Toplantı Salonu’nda 630 kişi ve Küçük Grup Toplantı Salonu’nda 352 kişi bulunabilecek. Yeni düzenlemeye göre AK Parti grup toplantısında 1207 kişi, CHP için 630 kişi, MHP için 352 kişi, DEM Parti için 352 kişi bulunabilecek. Ayrıca yazıda, belirlenen kapasitelere milletvekilleri ve görevli personelin de dahil edildiği belirtilirken, her siyasi parti grubu için ziyaretçi sayılarının sistem üzerinden ayrıca tanımlanacağı ifade edildi. Ayrıca grup toplantılarında, randevu kabul sistemine ismi girilen ve üzerinde ‘Grup Toplantısı Giriş Kartı’ ibaresi bulunan ziyaretçilerin salonlara alınacağı belirtildi.