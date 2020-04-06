Grup Yorum tartışması

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasındaki tartışma; Özel’in Grup Yorum üyesi Bölek’in ölüm orucunun 288’inci gününde ölümünün ardından sosyal medyadan paylaştığı “Grup Yorum mensubu sanatçı Helin Bölek’in ölüm orucundayken yaşamını yitirmesinin üzüntüsü içindeyiz. Gün, ölüm orucunu sürdüren Mustafa Koçak ve İbrahim Gökçek’i yaşatmak için harekete geçme günüdür. Talepler yerine getirilmeli, toprağa yeni bir canın düşmesi engellenmelidir” mesajıyla başladı.

SOYLU: ÖRGÜT YALAKALARI

İçişleri Bakanı Soylu, bu mesaja, “Hastaneye kaldırıldığı halde DHKP-C’nin talimatıyla tedavisini engelleyerek hastaneden çıkartıp ölüme yatıran sizin milletvekilleriniz. Ölümü kutsallaştırıp DHKP-C’nin değirmenine ölü taşıyan da sizsiniz @eczozgurozel. Gerçek yüzünüz bir kere daha görüldü, örgüt yalakaları” diye yanıt vererek Özel’i etiketledi.

ÖZEL: YAŞAMI KUTSUYORUZ

Bu mesaj üzerine Özel de Bakan Soylu’ya sosyal medya hesabından, “CHP’nin adını bir örgütle yan yana getirirken insan biraz utanır. @suleymansoylu Örgüt yalakası, senin gibi bir örgütten finansman elde edendir; bir örgütü kampanyasında kullanandır; bir örgüte ne istediyse verendir. Senin ve DHKP-C’nin aksine ölümü değil yaşamı kutsuyoruz!” yanıtı verdi.