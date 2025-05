Grup toplantısında muhalefete yüklendi: ‘Şeffaf olacaklardı bantçı olup çıktılar’

Haberin Devamı

Partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Biz hiçbir vakit, muhalefetin yaptığı gibi karşımızdakilerin tökezlemesini bekleyip ortaya çıkan hasılanın üzerine konmaya çalışan beleşçilerden olmadık. Her zaman bileğimizin gücüne, döktüğümüz alın terine güvendik. Siyasi beleşçilik ülkemizdeki muhalefetin tarzıdır, işidir, hevesidir. Bunlar; ülkeleri, milletleri, şehirleri için hiçbir hayalleri, hiçbir vizyonları, hiçbir programları, projeleri olmadığı halde her seçimde iktidara gelme hevesine kapılırlar.



TOKSİK MUHALEFET ANLAYIŞI

Türk demokrasisinin kalitesini düşüren temel sorunlardan biri, daha önce de söyledim gibi toksik muhalefet anlayışıdır. CHP, Meclis’teki sandalye sayısına göre ülkenin en büyük muhalefet partisidir. Toplumun siyaset kurumuna güveninin artırılmasından en az iktidar partisi kadar onlar da sorumlu. Ama CHP’nin başındaki zata bakıyorsunuz, FETÖ’cülerin üfürükleri ve üçüncü sınıf sokak dedikodularıyla siyaset yaptığını sanıyor. Batı’daki hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük operasyonlarına alkış tutarken; kendi partisini ahtapot gibi saran rüşvetçileri, arsızları, sahtekârları demokrasi kahramanı ilan ediyor. Yabancı medya kuruluşlarına salya sümük ağlayarak sadece kendisini değil partisini ve ülkesini de utandırıyor.

MİSLİYLE İADE EDİYORUM

Ettiği lafların içi tamamen boş. Nezaket deseniz, hak getire. Üslup deseniz, neye benzetsek ona haksızlık edeceğimiz derecede berbat. Buradan şahsımıza, Kabine üyelerimize ve çalışma arkadaşlarımıza yaptığı hakaretleri, kullandığı çirkin ve seviyesiz ifadeleri CHP Genel Başkanı ve şürekâsına misliyle iade ediyorum. Kusura bakmasın, biz ne kimseye hürmetsizlik ederiz ne de yol ve dava arkadaşlarımıza edepsizlik yapılmasına sessiz kalırız.

KAÇ CHP’Lİ TELEF OLACAK

Senin siyaset seviyen, bırakınız bizi, bırakınız buradaki heyeti, herhangi bir şehrimizin herhangi bir mahallesindeki parti temsilcimizin bile fersah fersah gerisinde. Bir de kalkmış, bu perişan haliyle cumhurbaşkanlığı adaylığı peşinde koşmaya başlamış. Ondan önceki de aynı hevesle kurmadık masa, çalmadık kapı, basmadık düğme, önünde eğilip bükülmedik terör örgütü bırakmamıştı. Ama sonuç ortada…

Cumhurbaşkanı olacaktı, şaibeli bir şekilde tarih oldu. Şimdi ne kapısını çalan ne de halini hatırını soran var. Bunun nefesi 2028’e kadar yetecek mi hep birlikte izleyip göreceğiz. Eskiler, ‘Keçiyi yardan uçuran bir tutam otmuş’ derler. Bakalım, cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li siyaset girdabında telef olup gidecek? Güya her işlerinde ‘şeffaf’ olacaklardı ama gördük ki bantçı olup çıkmışlar. Biz, siyasi rakibimiz olarak giderek dibe batan CHP’den şikâyetçi değiliz. Biz, sadece CHP’ye umut bağlamış insanlarımız adına üzülüyoruz.

YOLSUZLUĞUN KİMLİĞİ OLMAZ

Kendilerine emanet edilen ve üzerinde yetim hakkı olan kaynakları yağmalayanların adalete hesap vermesi de ülkemizde hukuk devletinin işlediğinin en somut işaretidir. Hırsızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin, sahtekârlığın, ahlaksızlığın partisi, pırtısı, kimliği olmaz. İster İstanbul’da ister başka yerde olsun, ortada bir ‘Deli Dumrul’ düzeni varsa, yargıdan buna göz yummasını kimse bekleyemez. Bu milletin hakkını, hukukunu, çıkarlarını savunmak hepimizin görevidir. Her kim haramilik yapıyorsa, her kim beytülmale el uzatıyorsa, her kim ondan bundan haraç kesiyorsa kimliğine bakmadan hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde hesap sorulmasını sağlamak boynumuzun borcudur.”

KABAHATİ MİLLETTE ARAMAYIN

Hep söylediğimiz gibi, AK Parti milletin kurduğu, milletin büyüttüğü, girdiği her mücadeleden milletin desteğiyle galip çıkmış bir partidir. Yaşadığımız sıkıntıları, kayıpları, hedeflerimiz ile aramızdaki mesafeyi bu açıdan okumak zorundayız. Yani, kabahati asla millette aramayacak hep kendimize bakacağız. Neyi eksik yaptığımıza, neyi yanlış yaptığımıza, neyi yarım yamalak yaptığımıza odaklanacağız. Buradan çıkardığımız dersler ışığında yeniden milletimize yönelecek, milletimizle daha güçlü bir şekilde kucaklaşacak, milletimizle yeniden yekvücut olacağız. Allah korusun aksi takdirde, Türk siyasi hayatında sayısız örneği olan mum gibi eriyip giden partilerden bir parti haline dönüşürüz.

İSLAM COĞRAFYASI SALDIRILARIN HEDEFİ

Beştepe’de düzenlenen Uluslararası Kuran’ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şu mesajları verdi: “İslam coğrafyası son iki asırdır pek çok saldırının böl, parçala, yönet etrafında kullanılan anlayışı etrafında kurgulanan sinsi planların hedefi yapıldı. Zor günler yaşıyoruz, İslam dünyası olarak sancılı dönemlerden geçiyoruz. Bölgemizdeki çatışma ve savaşların ardı arkası kesilmiyor, mazlumların çığlıkları hepimizin yüreğini kor ateş gibi dağlıyor. Ama bütün bunlara rağmen umudumuzu kaybetmiyoruz. İman varsa imkânın da olduğunu gayet iyi biliyoruz. Sabredecek, sabırla Allah’tan yardım dileyecek, hedeflerimizden asla kopmayacağız. İnşallah çok daha güvenli, çok daha huzurlu yarınları elbirliği ile adım adım inşa edeceğiz.”