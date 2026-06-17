Grup Toplantısı krizinde ikinci perde… Seçim mi atama mı

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CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın “tedbirli” olarak ihraç istemiyle disiplin kuruluna verilmeleriyle boşalan bu iki koltuğun nasıl doldurulacağı tartışma konusu oldu. Daha önce bu koltuklar için yapılan seçimi yönetimin bilgi ve onayı dışında olduğu gerekçesiyle “hukuksuz” olarak niteleyen Kılıçdaroğlu yönetimi, bu iki ismin yerine atama ile görevlendirme yapmayı planlıyor. CHP Genel Merkezi’nde bugün Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak MYK’da bu yönde bir karar alınabileceği belirtilirken, kulislerde ise Sevda Erdan Kılıç, Mustafa Adıgüzel, İnan Akgün ve Barış Bektaş isimleri konuşuluyor.

Özel yönetimi ise bu görevlere atama değil ancak seçimle görevlendirme olabileceğini söyleyerek itiraz ediyor. Atamalara karşı Özel cephesinin “güvenliksizlik oyu” kartını kullanabileceği konuşulurken, genel merkez çevrelerinde ise Özel tarafının bu hamlesi için “parti disiplin suçu oluşturur” deniliyor.

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MYK’DAN YENİ İHRAÇ MI

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Özel cephesinin olağanüstü kurultay çağrısı için topladığı delege imzalarının bugün genel merkeze iletilmesi bekleniyor.

“Kurultay” ve “ihraçlar” dışında “yeni parti” iddialarının da tartışıldığı CHP’de gözler bugün Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak MYK’ya çevrildi. Kulislerde, MYK’nın gündeminde Ankara, İzmir, Bursa gibi önemli örgütlere yönelik bazı ihraç ve yeni görevlendirme kararlarının çıkabileceği de konuşuluyor. Genel merkezde aynı şekilde İstanbul örgütüne yönelik rahatsızlığın da dillendirildiği belirtilirken, MYK’da buna yönelik bir karar alınıp alınmayacağı merak konusu oldu.

KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL’DEN ‘KERBELA’ MESAJLARI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özel, Muharrem ayı nedeniyle sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptılar. Özel, “Bu yas bize, geçmişin zalimlerini unutmamayı ama çağın zalimlerine karşı da mazlumun safından ayrılmamayı öğütlüyor” derken, Kılıçdaroğlu da “Kerbela’da zulme karşı hakikatin yanında duran Hz. Hüseyin’i ve yol arkadaşlarını rahmet ve saygıyla anıyor; bu yas günlerinde tutulan oruçların, dağıtılan lokmaların, edilen duaların ve paylaşılan acıların kardeşliğimizi, dayanışmamızı ve toplumsal barışımızı güçlendirmesini diliyorum” dedi.

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İŞTEN ÇIKARMALARA TEPKİ

CHP Genel Merkezi’nde görevli personele yönelik işten çıkarmaların sürdüğü belirtilirken, Özel cephesinden de tepki geldi. Özel’in yakın kurmaylarından Burhanettin Bulut, “Sekreterinden temizlik görevlisine, çay ocağı çalışanından fotokopi sorumlusuna kadar 20 emekçi daha gözü dönmüş bu anlayışın intikam hırsına kurban edildi. Emekçilere yönelik bu tasfiye anlayışını vicdanlara havale ediyoruz” dedi.

ÖZEL’E GÖRE YENİ PARTİ B PLANI

Grup Başkanı Özgür Özel, kulisleri hareketlendiren “yeni parti” iddialarını “B planı” olarak niteledi. Gazeteci Deniz Zeyrek’in YouTube yayınında aktardığına göre Özel, yeni parti iddiaları için “Biz B planı olarak bunu yapmak zorundayız. 26 Temmuz’a kadar bir kurultay yapılamazsa CHP’yi seçime sokmayabilir iktidar. Bizim buna hazır olmamız lazım. Bu partiyi kuruyor olmak ya da bu partiye sahip olmak butlan meselesiyle, mücadelemizle bağlantılı bir şey değil. CHP’nin seçime sokulmama girişimine karşı alınmış bir tedbir” dedi.

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ÖĞRETMENLERE DESTEK

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM’de mülakat mağduru öğretmenler ve özel sektör öğretmenleriyle bir araya geldi. Özel’e CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve Suat Özçağdaş eşlik etti. Özçağdaş, görüşmeye dair fotoğrafları sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve Grup Başkanvekilimiz Murat Emir ile birlikte mülakat mağduru öğretmenlerimiz ve özel sektör öğretmenlerimizle TBMM’de bir araya geldik. Öğretmenlerimizin mülakat adaletsizliği son bulana, gasp edilen taban maaş hakkı geri alınana kadar sesleri olmaya devam edeceğiz. Haklı mücadelelerinde öğretmenlerimizin yanındayız.” Özgür Özel, daha sonra da Ankara’da açlık grevi yapan öğretmenleri Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nda ziyaret etti.