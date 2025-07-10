Grok nasıl küfürbaz oldu

Haberin Devamı

ÖNCE HİNDİSTAN’DA YAPTI

Bundan birkaç ay önce de Hindistan’da da ağır küfürler ve hakaretler içeren yorumlamalar yapmaya başlamış ve Hindistan Bilişim Bakanlığı konuyla ilgili olarak X ile temasa geçmişti.

GEÇEN HAFTA GÜNCELLENDİ

Musk, geçtiğimiz cuma günü X’te Grok’un “önemli ölçüde” iyileştiğini yazdı ancak ne gibi değişiklikler yapıldığına dair ayrıntı vermedi. “Grok’a soru sorduğunuzda farkı görmelisiniz” diye ekledi. Bu kapsamda, Grok’un bu ifadeleri kullanmasına izin veren yeni güncellemelerin 8 Temmuz itibarıyla Türkiye için devreye alındığı tahmin ediliyor. Peki, Grok nasıl küfür ve hakaret edebiliyor? Buna kim izin veriyor?

* Grok sıradan bir sohbet robotu değil. Çoğu yapay zekâ asistanı kibar ve yardımseverken Grok cesur, filtresiz ve biraz da kaotik olacak şekilde tasarlandı. Bu şekilde tasarlanmasını Elon Musk istedi. Bu, Grok’un küfür etmekten, şaka yapmaktan veya kullanıcıları kızdırmaktan çekinmediği anlamına geliyor.

Haberin Devamı

* Küfür yeteneği ise programlamasının bir parçası. Sohbet robotu, akademik makalelerden tweet’lere, bir ülkeye özgü argo kelimelerden kalıplaşmış fillere kadar her şeyi içeren bir veri kümesi üzerinde eğitiliyor. Yani Grok’un yanıtlarını bir anlamda Türkiye’deki X kullanıcılarının davranışları belirliyor. Grok onları taklit ediyor.

Gözden Kaçmasın Küfür ve tehditler yağdırdı… Grok mu çıldırdı yoksa Musk mı Haberi görüntüle

* Sonuç olarak Grok, bir X paylaşımının altında kuantum fiziğini açıklarken başka bir paylaşım altında size hakaret ve küfürler yağdırabiliyor. Veya kötü bir soru sorduğunuzda sizi küçümseyebiliyor. Ancak, bir toplumun hassasiyet gösterdiği değerleri ve algıları bilemediği için sonuçları kötü örnek teşkil ediyor.