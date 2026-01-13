Grip zirve yaptı

Haberin Devamı

Doç. Dr. Doğan, “Şu an biz bu hastalığın zirvede olduğu dönemi yaşıyoruz. Hastanelerde yoğunluk, acil servislerde yoğunluk, yataklı servislerde, okullarda, toplumda büyük bir etkilenme var. Bir önceki yıl da benzeri tablo ortaya çıktı, ‘yoğundur’ diyemeyiz ama şu an hastalığın zirve dönemindeyiz” dedi.

Özellikle çocuk yaş grubundan başlayarak vakalardaki yoğunluk artışının gözle görülür hale geldiğini kaydeden Doç. Dr. Doğan şöyle devam etti:

“Şu an hasta sayılarının hızla arttığı bir süreç yaşamaktayız. Acil servislerde bir önceki döneme göre başvurular normalin çok üzerinde. Özellikle çocuk hastalıkları polikliniklerinde, yataklı servislerde yoğunluk artışı var. Ciddi immün yetmezliği olan, solunum yetmezliği, KOAH, kalp yetmezliği gibi problemleri olan hastalarda viral enfeksiyonların eklenmesiyle beraber bu tablolar ağırlaşıyor.

BULAŞ ZİNCİRİ

Bu solunum yoluyla bulaşan bir viral hastalık. Özellikle bulaş zincirinin önüne geçilmesi gerekir. Semptom olan kişiler maske takmalı. Öksürük-hapşırık esnasında kol iç tarafını bir bariyer olarak kullanmaları virüs saçılımını azaltır. Mümkünse hastayken izole olmalılar. Düzenli uyku, istirahat, uygun beslenme, eğer semptomlar ileriyse buna yönelik tedavi almaları gerek. Semptomları ilerliyorsa da sağlık merkezine başvurmalarını öneriyoruz.”