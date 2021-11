’Grip virüsü yüzeylerde 8 saat canlı kalabilir’

Haberin Devamı

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Denizay Yürürer, influenza virüsünün neden olduğu grip hastalığının genellikle yıl içerisinde sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başına kadar olan dönemde daha sık görülen, oldukça bulaşıcı bir hastalık olduğuna dikkati çekti.

"6 AYDAN KÜÇÜK BEBEKLERDE AŞI KORUYUCU DEĞİL"

Gribin bu yıl daha çok etkili olmasının beklendiğini ifade eden Denizay Yürürer, "Grip, toplumun özelliklerine göre her yıl belirli sayıda insanı etkiler ve hastalandırır. Bu nedenle her yıl sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başı arasında beklenen sayıda kişide görülen bu hastalık, mevsimsel grip olarak ifade edilmektedir. Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişir. Buna bağlı olarak da grip aşısının içeriği Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilir. Aşının içeriği de bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değiştirilir. 6 aydan küçük bebeklerde grip aşısı koruyuculuk sağlamamaktadır" açıklamasında bulundu.

"HASTA KİŞİLER 7. GÜNE KADAR VİRÜSÜ YAYABİLİR"

Gribin hasta bireylerin öksürme, hapşırma ve konuşma esnasında yaydıkları damlacıkların, sağlıklı bireyler tarafından solunum yoluyla alınmasıyla bulaştığını vurgulayan Uzm. Dr. Yürürer, "Virüs; bulaştığı yüzey ve nesnelere temas edildikten sonra ellerin ağız, burun veya göze sürülmesi ile de bulaşabilmektedir. Tokalaşma, öpüşme, 1 metreden fazla yaklaşarak konuşma önemli bulaş yollarıdır. Kapı kolu, masa, bardak, vb. yüzeylerde virüs 2-8 saat canlı kalmaktadır. Hasta kişiler, belirtilerin ortaya çıkmasından 1 gün öncesinden başlayarak hastalığın 5-7. günlerine kadar bulaştırıcıdır" diye konuştu.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Grip belirtilerinin virüsün vücuda girmesinden sonraki 1-3 gün içerisinde ortaya çıktığına dikkat çeken Uzm. Dr. Denizay Yürürer, aşağıdaki belirtilerden bir ya da birkaçının görülmesi halinde gribin düşünülebileceğini söyledi:

"Ateş (koltuk altından ölçülen 38 derece ve üzeri), titreme, kuru öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve tıkanıklığı, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, şiddetli halsizlik, ishal, nadiren kusma."

"GRİP GEÇTİKTEN SONRA BİRKAÇ HAFTA HALSİZLİK SÜREBİLİR"

Küçük çocuklarda dikkat edilmesi gereken ek belirtinin huzursuzluk, iştahsızlık ve uyku hali olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Yürürer, Halsizlik grip geçtikten sonra bile birkaç hafta devam edebilir. Şikâyetler genellikle 7 gün sürer, ilk 2-3 gün içerisinde şiddetlenir ve sonrasında düzelme başlar, ancak iyileşme süresi 1-2 haftaya kadar da uzayabilir" dedi.

"SARI- YEŞİL RENKTE YA DA KANLI BALGAM VARSA DOKTORA BAŞVURUN"

Antibiyotiklerin gribi tedavi etmediğini ancak grip- zatürree gelişimine neden olabileceğini vurgulayan Uzm. Dr. Denizay Yürürer, şu uyarılarda bulundu:

Düşmeyen ateş, şiddetli geçmeyen öksürük, nefes darlığı ve öksürükle birlikte sarı-yeşil renkte veya kanlı bir şekilde balgam geliştiğinde mutlaka doktora danışılmalı. Gribin ağır seyrettiği grupların başında çocuklar gelir. Astım, egzama gibi alerjik hastalığı olan çocuklarda grip sonrası zatürre, ortakulak iltihabı, sinüzit, bronşit gibi solunum yolu enfeksiyonları ve diğer sistemleri ilgilendiren komplikasyonlar daha fazla görülmektedir."

Uzm. Dr. Denizay Yürürer, özellikle kronik hastalığı olan çocuklara, astım bronşit problemi olan çocuklara, bağışıklık sistemi baskılanmış çocuklara ve kan hastalığı olan çocuklara mutlaka grip aşısı yaptırılmasının önerildiğini belirtti.