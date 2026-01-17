Grip vakaları artıyor: Salgın uyarısı

Haberin Devamı

Kış aylarında gribal enfeksiyonlar ve üst solunum yolu hastalıkları, sağlık sistemleri üzerindeki yükünü artırıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre her yıl dünya genelinde yaklaşık 1 milyar influenza vakası görülüyor; bu vakaların önemli bir bölümü sağlık kuruluşlarına başvuruyla sonuçlanıyor. Güven Hastanesi’nden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Bayındır, “Grip ve grip benzeri enfeksiyonlar nedeniyle hem polikliniklere hem de acil servislere yapılan başvurularda artış gözleniyor. Ateş, halsizlik, kas ağrısı, boğaz ağrısı ve öksürük gibi şikâyetlerle gelen hasta sayısı belirgin şekilde yükselmiş durumda. Grip virüsü özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda çok kolay yayılıyor. Kısa sürede çok sayıda kişinin etkilenmesi, başvuruların da artmasına neden oluyor” diye konuştu.

AŞI HAYATİ

Gripten korunmada aşının en etkili yöntemlerden biri olduğunu aktaran Prof. Dr. Bayındır, “Özellikle 65 yaş üzerindeki bireyler, kronik hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, hamileler ve sağlık çalışanları her yıl grip aşısı yaptırmalı. Bu gruplarda grip daha ağır seyredebilir ve ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Aşılama hem bireysel korunma hem de sağlık sistemine binen yükün azaltılması açısından son derece önemli. Bulaşın önlenmesinde basit ama etkili önlemler kritik rol oynar. Ellerin sık ve doğru şekilde yıkanması, öksürürken ve hapşırırken ağız-burun kapatılması önemli” dedi. DHA