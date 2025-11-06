Grip sezonu açılıyor... Çocuklar ‘süper’ bulaştırıcı!

Haberin Devamı

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN AŞI HAYATİ

Prof. Dr. Güzin Zeren Öztürk-Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Başkanı: “Her yıl görülen influenza kaynaklı ölümlerin yüzde yetmişinden fazlasının 65 yaş üzeri bireylerde olduğunu gösteriyor. Bu nedenle özellikle 65 yaş üzeri başta olmak üzere, bağışıklığı zayıf kişilerde, gebelerde, kronik hastalıkları olanlarda ve bağışıklığı daha düşük olan 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklarda, kanser hastaları, diyalize giren hastalar gibi hastalarda aşılama çok önemli. Avrupa ülkelerinde grip aşısı oranı 65 yaş üstünde yüzde 70 ila 85 iken Türkiye’de, net bir veri olmamakla birlikte, bazı bölgelerde yüzde 11 civarında. Şu anda baskın olan tip influenza A ve influenza B. Bunların da toplam 3 alt tipi var. Grip aşısı ile ilgili çok yanlış bilinen bir şey var. Grip aşısı grip olmayı önlemiyor ama bağışıklık sistemini hazırlıyor ve hastalığın daha hafif seyretmesini sağlıyor. Ayrıca grip geçiren birisi artık o sene aşıya ihtiyaç duymadığını zannediyor ancak aynı yıl 3 kere de grip geçirebilir. Yani hastalığı geçirmek kalıcı bir bağışıklık sağlamıyor. Aşı ise 6 ila 8 ay bir koruyuculuk sağlıyor. Grip geçirilse de grip aşısı olunabilir.”

RİSKLİ GRUPLAR GRİBİ AĞIR GEÇİRİYOR

Prof. Dr. Seçil Arıca-TAHUD Başkan Yardımcısı: “Çocuklar annesinin kucağında, anneannesine gidiyor yani oradan oraya taşıyıcı oluyor. Özellikle de riskli gruplardaki bireylerin hastalanması daha kolay oluyor ve kronik hastalığı olanlar da daha ağır geçiriyor. Çocuklar hapşırdığı zaman ağzını kapatmayı bilemediği için mikropları, virüsleri daha kolay yayıyor etrafa. Kendisi de aynı şekilde kendini koruyamadığı için hastalanıyor. Aşısı olmayan her 5 çocuktan 1’i influenzayı aktif geçiriyor ve hastaneye yatışla sonuçlanıyor. Bu nedenle grip aşısı yine çocuklar için de önemli. Çocuklarda zatürre ve kulak enfeksiyonundan korkarız. Bunlar hastaneye yatışla sonuçlanabiliyor. Özellikle de alerjik bir çocuksa bu risk daha fazla oluyor.”

RAKAMLARLA İNFLUENZA

TAHUD Başkanı Prof. Dr. Öztürk ve Prof. Dr. Arıca ayrıca şu verileri paylaştı:

* Yapılan çalışmalar, her yıl görülen influenza kaynaklı ölümlerin yüzde 70’inden fazlasının 65 yaş üzeri bireylerde olduğunu göstermektedir.

* Eşlik eden hastalıklar (hipertansiyon, diyabet, KOAH, kalp yetmezliği gibi) influenza enfeksiyonu ile birlikte hastaneye yatış ve ölüm riskini 3–5 kat artırır.

* Kronik hastalığı olan çocuklarda (astım, diyabet, kalp hastalığı gibi) hastaneye yatış ve ağır seyir riski daha yüksektir.

* Dünya Sağlık Örgütü (WHO), CDC ve Türkiye Sağlık Bakanlığı, tüm gebelerin grip sezonunda aşılanmasını öneriyor. Sağlık Bakanlığı 2. trimesterden itibaren grip aşısını gebelere önermektedir.

* Grip aşısı sadece gebeleri korumaz. Aşının sağladığı antikorlar plasenta yoluyla bebeğe geçerek, doğumdan sonraki ilk 6 ay boyunca bebeği de korur.

* Avrupa ülkelerinde (İngiltere, Hollanda, İspanya gibi) 65 yaş üstü aşılama oranı yüzde 70–85 aralığında iken, Türkiye’de bu oran oldukça düşüktür.